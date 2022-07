PT Link Net Tbk Persembahkan Total Hadiah Rp 1 M untuk Pelanggan Setia

Jakarta, Beritasatu.com – PT Link Net Tbk terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan engagement dengan seluruh pelanggan segmen residensial melalui First Rewards. First Rewards merupakan program yang dipersembahkan untuk mengapresiasi kepercayaan dan loyalitas seluruh pelanggan setia First Media. Dalam implementasinya, First Media menghadirkan seri program serta berbagai aktivitas di antaranya Mega Undian First Rewards, First Prioritas Club, dan masih banyak lagi lainnya.

Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki mengatakan, “Program loyalty First Rewards adalah salah satu strategi yang kami jalankan melalui brand First Media untuk memberikan pengalaman yang lebih bernilai serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Program ini kami tuangkan menjadi beberapa program ataupun aktivitas, di mana seluruh rangkaiannya kami tujukan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh pelanggan First Media di mana pun berada, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru.”

BACA JUGA PT Link Net Tbk Dianugerahi 3 Penghargaan Brand Pilihan Milenial 2022

Dalam program Mega Undian First Rewards, First Media mempersembahkan hadiah utama berupa 1 unit apartemen yang diserahkan dalam bentuk uang tunai, serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total nilai hadiah sebesar Rp 1 miliar. Program ini melibatkan seluruh pelanggan dari berbagai kota yang sudah dapat dijangkau oleh layanan First Media, dan telah dilaksanakan sejak 22 April 2021 hingga 21 April 2022. Pengundian pemenang program Mega Undian First Rewards disaksikan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Banten bersama perwakilan manajemen PT Link Net Tbk pada 14 Juni 2022.

Sebagai bagian dari program loyalty First Rewards, pada 7 Juli 2022 First Media mengadakan Exclusive Dining di Jakarta Aquarium. Acara ini merupakan seri lanjutan aktivitas dari First Prioritas Club yang dimeriahkan Special Performance dari musisi legendaris Indonesia Katon Bagaskara, khusus untuk pelanggan premium dengan tingkat loyalitas Sapphire dan Emerald.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR