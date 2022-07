Ericko Lim Kembali Geluti Dunia Caster Game Online

Jakarta, Beritasatu.com - Ericko Lim yang sempat beristirahat dari dunia shoutcaster atau caster Mobile Legend kembali melakoni peran yang melambungkan namanya tersebut.

"Menjadi caster adalah passion gue. Jadi menurut gue, mau sampai kapan pun I belong there. Dan gue mulai karier gue basically memang dari caster ya, dan dari sana gue juga mengenal esports dan gue bisa cinta esports dari pekerjaan gue sebagai caster," ucap Ericko Lim.

Caster berperan sebagai komentator dalam pertandingan esports yang menganalisis, mengomentari sehingga pertandingan menjadi lebih menarik untuk ditonton.

Pada 2022, Ericko Lim sempat mengejutkan para pencinta gaming dan esports dengan kembali menjadi caster MLBB Ladies Championship Imbalance Master Battle bersama mantan rivalnya, Winson Reynaldi.

Walaupun sebelumnya Ericko Lim dan Winson Reynaldi pernah baku hantam, namun keduanya kini telah berdamai. Bahkan duetnya pun gokil dan memuaskan penggemarnya. "Nggak ada perang-perang lagi sekarang, jadi teman baik," ungkapnya.

BACA JUGA Evos Esports Jaring Atlet Bertalenta di EFC Pro Series

"Gue dulunya adalah Pro Player League Of Legends (PC). Dan saat ini gue enggak hanya dikenal sebagai caster dan pro player, tetapi juga dikenal sebagai Youtuber. Dan memilih jalan jadi Youtuber lantaran banyak pengalaman yang dirasakan, banyak bertemu orang baru dengan pemikiran berbeda. Dan itu sangat menarik buat gue," lanjutnya.

Sebagai produser YouTube Rewind 2018, dengan pengalamannya Ericko Lim melihat YouTube memiliki meta yang selalu berubah setiap tahunnya. Namun sekarang ini banyak kreator konten yang sangat kreatif.

Dengan banyaknya konten kreator, menjadikan YouTube di Indonesia menjadi platform nomor satu untuk berkarya. Para penggemarnya atau yang ingin melihat keseharian Ericko Lim, dapat dilihat di akun instagram pribadinya @erikolimganteng, atau untuk sekadar melihat keanekaragamannya juga dapat dilihat di akun @erikolimkeren.

BACA JUGA Bentuk Skuad Gamers Kelas Dunia, Hammersonic Akuisisi Tim Esports

"Buat yang baru meniti karier, belajar apa pun yang lu bisa. Karena kita dituntut memiliki banyak kemampuan. Dari kemampuan itu kita dituntut harus memilih agar bisa sesuai dengan passion kita karena yang menurut kita menyenangkan, bisa dijadikan hobi dan mendapatkan income. Dulu gue banyak gagal dalam mencoba banyak hal. Tapi dari lima percobaan setidaknya satu yang berhasil. Jadi jangan buang-buang waktu untuk satu hal. Lu harus banyak mencoba hal and try to general expertise," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com