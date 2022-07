Perusahaan Ini Tawarkan Jasa Custom Furnitur untuk Pelanggan

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak hanya menghadirkan koleksi furnitur dan produk rumah, perusahaan yang bergerak di bidang interior dan furnishing, Vivere Muti Kreasi (VMK) juga menawarkan jasa custom furnitur. Jasa ini diberikan guna memberi solusi terbaik untuk kebutuhan individu terhadap furnitur demi menunjang aktivitasnya.

Direktur Vivere Multi Kreasi William Simiadi mengatakan, layanan ini diberikan melalui bisnis ritelnya, Collection by Vivere dan Idemu Vivere. Untuk Collection by Vivere menyediakan produk dengan fitur terbaik, terutama furnitur untuk membantu bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Salah satunya adalah menghadirkan kursi kerja yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mendukung kesehatan serta memiliki desain fitur yang modern,” ujar William melalui pers rilis, Rabu (20/7/2022).

BACA JUGA Vivere Garap Situs E-Commerce Furnitur

Guna menjawab kebutuhan konsumen secara maksimal, Vivere menggandeng Steelcase, perusahaan furnitur asal Amerika Serikat. Kredibilitas perusahaan ini tidak diragukan lagi, karena berpengalaman hingga 108 tahun di bidang pengembangan produk furnitur kantor, seperti kursi kerja, meja kerja, hingga partisi lainnya.

“Tidak hanya desain saja yang diperhatikan, tetapi pada saat mendesain produk ini, seluruh designer Steelcase memperhatikan cara kerja manusia dan dibuat untuk mendukung seluruh kebutuhannya dalam bekerja,” kata General Manager Collection by Vivere Etsa Kartika.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com