Studi AS Ungkap Pengaruh Vaksin Covid-19 pada Menstruasi

Washington, Beritasatu.com- Satu studi di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bagaimana vaksin Covid-19 memengaruhi menstruasi. Seperti dilaporkan RT, Minggu (17/7/2022), hampir setengah dari wanita yang diinokulasi terhadap virus telah melaporkan kelainan menstruasi.

Studi baru ilmuwan AS ini telah mengungkapkan vaksin Covid-19 menyebabkan menstruasi yang tidak normal pada hampir setengah dari penerima. Diterbitkan dalam jurnal Science Advances pada Jumat, survei dilakukan oleh para peneliti dari University of Illinois dan Washington University School of Medicine.

Pada April 2021, hampir 40.000 orang berusia antara 18 dan 80 tahun dari seluruh dunia diminta untuk mengisi kuesioner daring tentang siklus menstruasi mereka, dengan para ilmuwan kemudian menganalisis dan mensistematisasikan tanggapannya.

Para peneliti mengatakan mereka meluncurkan penelitian setelah banyak laporan anekdotal dari awal 2021 dan seterusnya, menggambarkan perdarahan menstruasi yang tidak biasa pada wanita dan pria transgender yang telah menerima vaksin Covid-19.

Menurut temuan penelitian, 42% responden yang sebelumnya memiliki siklus teratur melaporkan pendarahan yang lebih berat setelah menerima vaksin. Pada saat yang sama, 44% tidak melihat perubahan sementara 14% lainnya melaporkan periode yang lebih ringan.

Selain itu, peserta lain yang biasanya tidak mengalami menstruasi, termasuk pria transgender dan wanita pascamenopause, dan mereka yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang, juga mengalami pendarahan yang tidak biasa.

Responden telah menerima vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson atau vaksin lain yang telah disetujui di luar Amerika Serikat. Para peserta juga mengatakan tidak ada dari mereka yang tertular Covid-19 sebelum diinokulasi.

Studi tersebut yang terbesar dari jenisnya hingga saat ini, tampaknya menguatkan temuan survei sebelumnya yang lebih kecil.

Namun, para peneliti menunjukkan bahwa perubahan yang diamati pada siklus wanita hanya bersifat sementara dan sama sekali tidak boleh digunakan untuk mempertanyakan kemanjuran dan keamanan vaksin Covid 19 secara keseluruhan.

“Saya pikir penting bahwa orang tahu ini bisa terjadi, jadi mereka tidak takut, mereka tidak terkejut dan mereka tidak tertangkap tanpa persediaan,” kata Katharine Lee, antropolog biologi di Fakultas Kedokteran Universitas Washington di St. Louis. Louis, dan salah satu penulis studi tersebut.

Konsekuensi potensial dari tertular virus kemungkinan jauh lebih serius daripada kelainan menstruasi, para peneliti menyimpulkan. Mereka memperingatkan bahwa menunda vaksinasi bahkan selama beberapa minggu bukanlah ide yang baik untuk wanita.

Para penulis mengatakan mereka berharap lebih banyak transparansi seputar efek samping vaksin Covid 19 dapat membantu mengurangi keraguan dan ketakutan masyarakat.

