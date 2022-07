Semakin Pede Saat WFO dengan Perhiasan Berlian

Jakarta, Beritasatu.com - Siapa bilang perhiasan berlian hanya untuk gala dinner saja? Perhiasan berlian bisa membuat Anda tampil maksimal saat work from office (WFO). Perhiasan berlian yang berkilau, baik itu cincin maupun liontin, dapat membuat Anda semakin percaya diri saat mengejar impian. Yuk, simak artikel berikut ini tentang bagaimana memaksimalkan tampilan office wear Anda dengan perhiasan berlian.

Lebih Pede dengan Cincin Berlian

Cincin berlian MONDIAL Dreams. (Dok. Mondial)

Memadukan perhiasan berlian dengan office look sebenarnya mudah. Biasanya, orang-orang mengenakan pakaian business casual, seperti kemeja dan celana panjang saat WFO. Look seperti ini mungkin terlihat biasa saja. Jika Anda ingin terlihat profesional tetapi tetap memukau, apalagi saat #WinYourDREAMS membangun karir, cincin berlian dapat melengkapi office look Anda.

Jika berbicara tentang cincin berlian wanita, sebenarnya ada banyak jenisnya. Untuk membuat statement saat di kantor, Anda bisa menggunakan stack rings seperti Fancy Stack Ladies Ring dari koleksi MONDIAL Dreams. Diamond ring tipe ini memang ditujukan untuk ditumpuk. Karena digunakan untuk ke kantor, ada baiknya Anda cukup memakai dua cincin saja yang dipakai di dua jari yang berbeda. Atau Anda juga bisa menumpuknya di satu jari yang sama. Dengan jari yang berbalut cincin berlian yang memukau, tentu Anda jadi makin pede saat harus presentasi di kantor.

Gelang Berlian ke Kantor, Why Not?

Gelang berlian Koleksi MONDIAL Dreams. (Dok. MONDIAL)

Ingin tampil simple tapi tetap stunning saat WFO? Bagaimana jika Anda mencoba mengenakan gelang tipis dengan sematan berlian? Gelang berlian modern dapat membuat pergelangan tangan Anda terlihat lebih manis. Untuk timeless look, pilihlah gelang berlian dengan potongan berlian rounds seperti Dreams Fancy Bangle dari MONDIAL.

Perpaduan antara berlian yang berkilau dengan emas juga menjadikan penampilan Anda semakin pede saat di kantor. Ingat, memiliki kepercayaan diri itu penting untuk menbangun karir dan mengejar impian Anda. Jadi, #WinYourDREAMS dengan perhiasan berlian #Mondial.

Liontin dan Dress Jadi Pasangan Serasi

Kalung berlian MONDIAL Dreams. (Dok. MONDIAL)

Dress menjadi office wear andalan untuk dikenakan sewaktu WFO. Buat tampilan classy, biasanya perempuan menggunakan dress senada atau monoton. Untuk memberi statement bahwa #ImDifferent, Anda bisa mengenakan kalung dan liontin berlian terbaru dari koleksi MONDIAL Dreams. Kalung dan liontin berlian MONDIAL Dreams memadukan berbagai bentuk berlian mulai dari round, marquise hingga princess-cut. Ada beragam pilihan kalung dan liontin dengan berbagai ukuran dan motif. Jika tak ingin terlalu mencolok dan berlebihan, Anda bisa memilih kalung dan liontin dengan desain yang simple.

Rambut Updo dan Anting Berlian

Anting berlian koleksi MONDIAL Dreams. (Dok. MONDIAL)

Model rambut updo seringkali menjadi pilihan saat WFO. Sebab rambut yang diikat rapi dinilai lebih profesional. Agar tampilan updo ke kantor tidak terlihat "biasa-biasa" saja, Anda bisa mengenakan anting berlian berupa ear cuff dengan desain yang unik. Jangan khawatir, ear cuff tidak membuat daun telinga sakit, berapapun berat dan besar berlian yang disematkan. Jadi, Anda nyaman mengenakan ear cuff sepanjang hari saat WFO. Ear cuff motif bunga cocok dipadukan dengan rambut updo, karena akan memberikan kesan yang feminin.

Seperti Dreams Fancy Ear Cuff yang didesain sedemikian rupa, agar mirip dengan bunga. Ear cuff ini juga menggunakan berlian round dan pear shape. Memakai perhiasan berlian istimewa bisa membuat first impression yang baik saat harus berhadapan dengan klien.

Nah, itu dia tips bagaimana kita bisa memakai perhiasan berlian agar semakin pede saat WFO. Untuk menunjang penampilan sambil mengejar impian Anda, pakailah koleksi perhiasan berlian wanita MONDIAL Dreams.

Sebagaimana diketahui, koleksi MONDIAL Dreams sebenarnya merupakan pengembangan dari koleksi MONDIAL sebelumnya. Brand perhiasan berlian ini belum lama memperkaya koleksi Dreams dengan tambahan 16 ladies rings, 2 bangles, 7 earrings, dan 12 pendants/pendant chains. Tidak hanya cocok untuk office look, koleksi MONDIAL Dreams juga cocok untuk hadiah anniversary untuk pasangan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang koleksi MONDIAL Dreams, kunjungi Instagram MONDIAL @mondial. Anda juga bisa mengunjungi website resmi MONDIAL dengan klik tautan berikut ini.

#Mondial #ImDifferent #WinYourDREAMS

