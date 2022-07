Festival Musik Diselenggarakan di Garuda Wisnu Kencana

Jakarta, Beritasatu.com – Festival musik perdana akan digelar di Garuda Wisnu Kencana, Bali, 6 Agustus 2022 mendatang.

Goers resmi menjadi official ticketing partner bagi sejumlah festival seru di Bali, seperti Sanur Village Festival (Sanfest) 2022 dan After Storm Comes a Rainbow (Ascar) Festival.

Dimeriahkan oleh Project Pop dan Maliq & D’Essentials, Ascar Festival adalah festival musik perdana yang akan diadakan di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park pada 6 Agustus 2022. Tiket presale seharga Rp 225.000 sudah dapat dibeli di https://goers.co/ascarfestival.

“Sesuai namanya, harapan kami Ascar dapat menjadi pelangi bagi kalian yang lelah menghadapi badai rutinitas. Tropical fun festival ini menyajikan konser musik paket lengkap. Ada band-band terbaik Bali dan Indonesia, makanan, games, talk show, stand-up comedy dan pertunjukan seni live mural yang berkolaborasi dengan komunitas seni Bali,” ungkap Komang Genta Widinugraha, Direktur Satset Live Production, selaku penyelenggara Ascar Festival.

Sanur Village Festival (Sanfest) 2022 juga akan memeriahkan khasanah festival Bali setelah dua tahun absen.

Sanfest akan kembali diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Sanur pada 17-21 Agustus 2022. Sanfest

merupakan gabungan dari beberapa kegiatan berskala besar, mulai dari festival makanan, pameran ekonomi

kreatif, berbagai kontes dan lomba, atraksi seni budaya, musik, serta berbagai jenis kegiatan ramah lingkungan.

