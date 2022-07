Selain Dito, Nikita Mirzani Pernah Berkasus dengan Siapa?

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani kepada pengusaha Dito Mahendra lewat media sosial membuat wanita kelahiran Jakarta, 17 Maret 1987 kini harus siap menghadapi proses hukum.

Nikita dikenal sebagai artis kontroversional. Dalam perjalanan kariernya, Nikita pernah membintangi beberapa film seperti Lihat Boleh Pegang Jangan (2010), Nenek Gayung (2012), Tali Pocong Perawan 2 (2012), Taman Lawang (2013), Comic 8 : Casino King Part 2 (2016) dan beberapa film lainnya.

Dirangkum Beritasatu.com yang rangkum Beritasatu.com dari berbagai sumber Minggu 24/6/2022), berikut sejumlah kasus yang pernah mendera Nikita Mirzani sehingga namanya menjadi perbincangan di masyarakat.

1. Kasus perseteruan dengan Kiki The Potters

Kasus penganiayaan yang menimpa Nikita oleh vokalis grup band The Potters, Franz Rizky Aditya atau Kiki 'The Potters' pada 2010 menjadi awal Nikita dikenal luas masyarakat. Saat itu Nikita mengaku mempunyai hubungan spesial dengan Kiki. Akibat perseteruan, Nikita Mirzani mengaku dianiaya oleh sang vokalis grup band The Potters itu. Hal tersebut membuat Nikita Mirzani melaporkan Kiki ke polisi atas tuduhan penganiayaan.

Tak terima difitnah, Kiki melaporkan balik Nikita Mirzani ke polisi atas tuduhan fitnah. Pasalnya Kiki mengaku dirinya lah yang dianiaya Nikita. Padahal kala itu kiki mengaku tidak punya hubungan spesial dengan Nikita lantaran Kiki hanya menganggap Nikita hanya sebagai seorang penggemar. Namun karena sering bertemu Nikita Mirzani menganggap Kiki sebagai kekasihnya.

Hal itu membuat Nikita menjadi posesif dan mengatur kehidupan Kiki. Bahkan kala itu Nikita sempat mengancam akan bunuh diri bila tak diterima dengan baik oleh Kiki.

2. Perserteruan dengan Beverly dan Olivia

Reda pemberitaan perseteruannya dengan Kiki The Potters, Nikita tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan lantaran bertengkar dengan sepasang adik kakak selebgram bernama Beverly dan Olivia pada 2012.

Awal peseteruan terjadi saat bertemu di klub malam di Jakarta. Saat itu Beverly dan Olivia mengaku dianiaya Nikita akibat cekcok di klub malam tersebut. Nikita dilaporkan Beverly dan Olivia ke pihak kepolisian. Akibatnya Nikita Mirzani harus berhadapan dengan hukum dan mendekam di penjara 57 hari setelah mendapatkan potongan masa tahanan.

Sumber: BeritaSatu.com