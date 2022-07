Menikmati Me Time Ditemani Camilan Tepat

Jakarta, Beritasatu.com – Healing bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan menikmati waktu me time. Me time bisa diartikan sebagai melakukan kegiatan seorang diri untuk mengembalikan semangat dan energi.

Me time bisa jadi solusi self-healing dengan meluangkan waktu khusus untuk diri sendiri. Nah, untuk melengkapi kegiatan me time, camilan dapat menjadi teman yang tepat. Dalam hal ini, Mondelez hadir dalam kemeriahan Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket sebagai teman ngemil di saat menikmati waktu me time dengan berbagai pilihan camilan favorit masyarakat Indonesia.

Advertisement

Head of Ecommerce, Mondelez Indonesia Adelia Phani, mengatakan, “Kami sangat senang dapat menghadirkan produk camilan kebanggaan Mondelez seperti biskuit Oreo, Ritz, keju Kraft, dan cokelat Cadbury di Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket."

"Melalui kampanye ini, Mondelez akan menghadirkan berbagai camilan favorit yang telah menemani masyarakat Indonesia dalam setiap kegiatan seperti berkumpul bersama keluarga, di saat sedang sibuk atau bersantai, serta menemani me time. Selain itu, kami berharap hadirnya Mondelez di platform e-commerce kecintaan masyarakat Indonesia, Shopee, dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan berbelanja berbagai varian camilan yang berkualitas dari Mondelez.”

BACA JUGA

Kenalkan Camilan Sehat untuk Anak Sambil Bermain

Me time dapat dilakukan dengan melakukan beragam kegiatan, seperti berbelanja sendiri, menonton bioskop sendiri, atau justru lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah. Simak rekomendasi kegiatan me time ditemani dengan camilan sebagai solusi healing:

1. Merawat Diri Ditemani Coklat

Kegiatan me time pertama, bisa diisi dengan merawat diri, seperti melakukan rangkaian perawatan wajah atau tubuh seperti melakukan rangkaian skincare, menggunakan masker wajah ataupun body scrub. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, hal ini dapat menjadi salah cara efektif untuk melepas stres. Toblerone Coklat Milk Box 200g Coklat Swiss Premium dan Cadbury Dairy Milk Chocolate Original dapat menambah semangat karena fakta menariknya coklat bermanfaat untuk meningkatkan mood.

2. Belanja Online Ditemani Camilan Gurih

Selain merawat diri, belanja online juga bisa jadi kegiatan me time. Belanja online akan terasa lebih menyenangkan jika ditemani oleh camilan. salah satunya Ritz Sandwich Biskuit Rasa Keju yang memiliki krim keju yang tebal dan lezat dapat menjadi teman ngemil saat belanja online.

3. Nonton Film Ditemani Deretan Camilan Seru

Kegiatan me time lainnya adalah menonton film. Menonton film sudah menjadi hiburan yang menyenangkan dalam saat me time. Momen menonton film semakin seru ditemani Oreo Rasa Birthday Cake dan Oreo Double Stuff.

4. Membaca Buku Ditemani Camilan Keju

Kegiatan lain me time adalah membaca buku. Selain menjadi hiburan, membaca buku bisa membuat kita mendapatkan banyak manfaat seperti melatih otak dan menambah wawasan. Membaca lebih mengasyikkan ditemani camilan yang pas, seperti roti dengan ditaburi Kraft Keju Cheddar yang sehat untuk tubuh karena memiliki berbagai kandungan nutrisi.

Pada kampanye Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket, 18 Juli-8 Agustus 2022, Mondelez memberikan penawaran potongan harga hingga 50%. Selain itu, Mondelez juga memberikan free gift serta voucer ekstra untuk berbagai produk camilan dari Mondelez untuk menemani kegiatan me time.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com