Anniversary Pernikahan, Ini Inspirasi Hadiah untuk Istri

Jakarta, Berisatu.com - Waktu berjalan cepat, dan tak terasa Anda dan pasangan sudah mau merayakan anniversary pernikahan untuk kesekian kalinya. Perayaan anniversary umumnya disertai dengan pemberian kado ke pasangan. Harapannya, agar hubungan semakin romantis.

Tapi, mencari hadiah anniversary yang pas menjadi tantangan tersendiri. Apalagi jika waktunya sudah mepet, pasti sulit mencari ide hadiah anniversary untuk istri. Tak perlu pusing-pusing, berikut adalah daftar inspirasi hadiah anniversary pernikahan untuk istri. Yuk, simak daftarnya:

Bouquet Bunga Mawar





Siapa yang tidak suka bunga mawar? Bunga satu ini sudah lama dikenal sebagai simbol cinta dan kasih sayang. Ini menjadikan bouquet bunga mawar kado yang pas untuk merayakan anniversary pernikahan. Agar lebih romantis, Anda bisa menyesuaikan jumlah tangkai bunga dengan usia pernikahan Anda. Jadi kalau misalnya kalian sudah menikah selama 15 tahun, pilihlah bouquet dengan 15 tangkai bunga mawar. Jangan lupa untuk memilih warna pita yang sesuai dengan warna kesukaan istri.

Bingkai Kolase Foto

“One picture is worth a thousand words.”

Ulang tahun pernikahan menjadi momen yang pas untuk mengenang waktu masih pacaran dulu. Nah, Anda bisa membuat kolase atau kumpulan foto yang menceritakan kisah cinta kalian berdua. Gabungkanlah foto-foto saat pertama kali berkenalan, pacaran, hingga menikah. Lalu, bingkai kolase foto tersebut agar bisa dipajang di rumah. Saat memberikan koleksi foto kisah cinta Anda, sertakan juga sepucuk surat cinta. Dijamin bikin meleleh.

Spa Date

Hadiah tak melulu dalam bentuk barang. Bagaimana dengan spa date sebagai hadiah untuk istri? Spa date tidak hanya membuat tubuh Anda dan pasangan semakin rileks. Menghabiskan waktu bersama juga bisa membantu hubungan Anda semakin langgeng. Usai spa date, Anda bisa langsung pergi ke restoran untuk candlelight dinner yang romantis. Selain restoran, Anda juga bisa memberi kejutan ke istri dengan mengantarnya ke tempat pertama kalian nge-date.

Liontin Berlian

Tahukah Anda jika berlian adalah simbol komitmen? Dilansir dari WE Magazine for Women, tradisi memberikan cincin berlian sebagai bentuk komitmen dan kasih sayang sudah dimulai sejak abad ke-15. Pada saat itu, Archduke Maximilian dari Australia memberikan cincin tunangan berlian kepada Mary dari Burgundia. Sejak itu, tradisi memberikan cincin berlian kepada pasangan semakin dikenal oleh dunia.

Tak hanya cincin, diamond pendant atau liontin berlian juga tak kalah romantis. Bayangkan saja, saat Anda sedang anniversary dinner, tiba-tiba Anda beranjak dari kursi dan memasangkan liontin berlian di lehernya. Istri Anda pasti akan terharu karena momen romantis ini. Nah, liontin berlian Anta dari The Palace bisa menjadi pilihan untuk kado anniversary untuk istri. Perhiasan berlian wanita ini mengusung desain yang memiliki sentuhan budaya Indonesia Tengah. Liontin berlian Anta terbuat dari 8 butir berlian dengan berat 0,092 carat dan emas seberat 2,4 gram.

Liontin berlian Anta dibuat khusus sebagai hadiah dari Kilau Perayaan The Palace di bulan Juli ini, yang tersedia di 34 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di seluruh Indonesia.

The Palace tengah mengadakan promo Gift with Purchase dalam rangka perayaan Kilau Perayaan The Palace kali ini. The Palace memanjakan pelanggan dengan memberikan berupa liontin berlian Anta dari seri Nusantara untuk pembelian perhiasan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini bisa menjadi kesempatan emas untuk memberikan hadiah anniversary untuk istri.

Sebagai informasi, The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler dan mengusung konsep terlengkap, terjangkau, dan terjamin yang memiliki tagline 3T #Therlengkap, #Therjangkau, #Therjamin. Selain liontin berlian Anta, ada juga berbagai koleksi perhiasan berlian terjangkau di The Palace. Seperti koleksi Moela yang harganya mulai dari Rp 888.000-an saja, dan masih banyak lagi pilihan koleksi berlian lainnya di #ThePalaceJeweler. Tunggu apa lagi? Untuk informasi lebih lanjut tentang The Palace, kunjungi situs resmi The Palace lewat tautan berikut ini. Kunjungi juga akun media sosial The Palace di Instagram @thepalace_id atau TikTok @thepalacejeweler.

