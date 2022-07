Catat, Ini Tips Tampil Anggun saat Pergi ke Kondangan

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi yang sudah memasuki usia 25 tahun ke atas, chat WhatsApp pasti sudah mulai dipenuhi oleh undangan pernikahan. Baik itu pernikahan teman SD, sahabat, sepupu, atau rekan kerja di kantor. Resepsi pernikahan memang hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai. Tapi tentu kita sebagai tamu ingin tampil rapi saat menghadiri undangan, sebagai bentuk penghormatan kepada pasangan yang menikah. Nah, berikut beberapa tips agar tampil anggun saat pergi “kondangan”, yang telah Beritasatu.com rangkum dari berbagai sumber:

Pilih Kebaya sesuai Undertone

Kebaya menampilkan pesona yang begitu anggun bagi siapapun yang memakainya. Agar tampil maksimal, pilihlah warna kebaya yang sesuai dengan undertone Anda. Undertone bisa diketahui lewat warna urat nadi.

Dilansir dari The List, jika urat nadi berwarna biru, itu tandanya Anda memiliki cool undertone. Urat nadi hijau menunjukkan warm undertone. Kalau kesulitan menentukan apakah apa warna urat nadi Anda, itu tandanya Anda memiliki neutral undertone.

Pemilik warna warm undertone cocok menggunakan kebaya berwarna hangat seperti merah, peach, kuning, serta pink. Kebaya warna zaitun (olive) juga tak kalah memukau jika dikenakan pemilik warm undertone. Warna terbaik untuk cool undertone, meliputi: lavender, pink, ice blue, navy, serta kuning pucat. Bagi pemilik neutral undertone sebenarnya bisa pakai warna apa pun, tapi lebih cocok lagi jika memilih warna versi soft atau muted, seperti: dusty pink, hijau giok (jade green), atau cornsilk yellow. Tapi apapun warna undertone Anda, jangan pakai kebaya berwarna putih ya, saat menghadiri pesta pernikahan.

Tetap Pakai Makeup Meski Wajah Tertutup Masker

Di era new normal, para tamu undangan pasti diminta untuk memakai masker saat berada di venue. Walaupun wajah tertutup masker, ini bukan berarti Anda tak merias diri. Primer menjadi benda wajib karena bisa membuat tampilan makeup tahan lama sepanjang hari. Pastikan eye makeup terlihat on fleek karena Anda akan lebih sering memakai masker selama acara. Samakan warna makeup dengan warna kebaya. Pilih lipstick yang tahan lama agar tidak perlu repot touch up usai makan.

Jangan Lupa Pakai Parfum

Bau badan itu a big no apalagi saat ke kondangan. Karena umumnya kita menggunakan tas kecil seperti clutch ke kondangan, selalu sediakan parfum berukuran travel size agar lebih mudah dipakai.

Tampil Anggun dengan Liontin Berlian

Memakai liontin berlian dijamin membuat Anda tampil lebih menawan dan berkelas. Liontin berlian berkualitas yang menghiasi leher tentu akan membuat pangling. Tetapi agar cocok dengan kebaya yang dikenakan, pilih liontin berlian dengan nuansa Nusantara.

Seperti liontin berlian Anta dari #ThePalace. Diketahui, desain perhiasan berlian wanita ini terinspirasi dari budaya Indonesia Tengah. Tiga siluet perhiasan yang diadopsi yakni Mamuli, Taka, dan Marangga ini, memiliki arti angan-angan seseorang.

Liontin berlian Anta yang dibuat khusus sebagai hadiah dari Kilau Perayaan The Palace kali ini, terdiri dari 8 butir berlian seberat 0,092 carat dan emas 2,4 gram, yang membuatnya tampak begitu berkilau.

Diamond pendant ini memiliki berlian dengan warna H, atau hampir tidak berwarna. Diketahui, semakin transparan warna sebuah berlian, semakin langka pula berlian tersebut. Liontin berlian Anta juga memiliki level kejernihan VS (Very Slightly Included). Model liontin berlian Anta terlihat simple tapi mewah. Sehingga membuat exclusive diamond pendant ini sangat cocok untuk acara formal, seperti resepsi pernikahan.

Liontin berlian Anta sebagai hadiah Kilau Perayaan The Palace, bisa didapatkan sebagai hadiah di 34 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya untuk pergi ke kondangan, Liontin berlian Anta juga cocok untuk dijadikan sebagai hadiah untuk istri.

Adapun The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler dan dikenal dengan tagline 3T #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin. Saat ini, The Palace tengah mengadakan promo Gift with Purchase. Promo Kilau Perayaan The Palace berlangsung selama bulan Juli 2022 ini. Di promo ini, Anda bisa mendapatkan hadiah spesial liontin berlian Anta dari seri Nusantara untuk pembelian perhiasan, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain liontin berlian Anta, The Palace juga menghadirkan berbagai perhiasan berlian terjangkau lainnya seperti koleksi Moela.

Tunggu apa lagi? Untuk informasi lebih lanjut tentang The Palace, kunjungi situs resmi The Palace lewat tautan berikut ini. Kunjungi juga akun media sosial The Palace di Instagram @thepalace_id atau TikTok @thepalacejeweler.

