Kisah Pasangan Asal AS yang Menikah Selama 86 Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Hampir setiap orang menginginkan menikah hanya sekali seumur hidup. Namun karena satu dan lain hal, tidak jarang pernikahan berakhir dengan perceraian. Tetapi, hal ini jangan membuat Anda putus asa dengan pernikahan. Sebab, masih banyak pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahannya selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan hingga lebih dari 80 tahun.

Dilansir dari situs Guinness World Records, pasangan suami istri asal Amerika Serikat (AS) Herbert dan Zelmyra Fisher, telah menikah selama 86 tahun. Tepatnya 86 tahun 290 hari, hingga Herbert meninggal dunia di usia 105 tahun pada 27 Februari 2011. Guinness World Records bahkan menyebutnya sebagai pernikahan terlama yang tercatat di dunia.

Advertisement

Sejoli ini telah menyaksikan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah. Mulai dari krisis ekonomi Great Depression tahun 1930-an, Perang Dunia II, Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika. Bahkan diangkatnya Barack Obama sebagai Presiden AS kulit hitam pertama.

Herbert dan Zelmyra merupakan sahabat masa kecil yang tumbuh besar bersama di North Carolina, AS. Mereka memutuskan untuk menikah pada 13 Mei 1924. Pada kala itu, Herbert berusia 18 tahun, sedangkan Zelmyra 16 tahun.

Keduanya mengatakan nasihat pernikahan terbaik yang mereka pernah terima adalah “Hargailah, dukung, dan berkomunikasilah satu sama lain. Jadilah setia, jujur, dan tulus. Cintailah satu sama lain dengan sepenuh hati.”

Diketahui, Herbert dan Zelmyra Fisher dikaruniai 5 anak, 10 cucu, 9 cicit dan 1 canggah (anak keturunan keempat).

Tips Agar Hubungan Pernikahan Langgeng

Siapa yang tidak ingin seperti Herbert dan Zelmyra Fisher? Tentunya mempertahankan hubungan pernikahan hingga puluhan tahun membutuhkan effort. Tetapi, ada banyak cara untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis. Seperti kata Herbert dan Zelmyra, komunikasi itu penting dalam pernikahan. Berbicaralah dengan pasangan Anda untuk memahami apa yang mereka inginkan dalam hubungan. Jika ada hal yang mengusik hati, komunikasikanlah dengan pasangan.

Memberikan hadiah anniversary untuk pasangan juga sebuah gestur romantis. Bouquet mawar memang sudah jadi kado andalan hampir semua orang. Tapi jika ingin lebih spesial, cobalah ide hadiah berbeda. Seperti liontin berlian Anta dari merek The Palace yang khusus dibuat sebagai hadiah dalam Kilau Perayaan The Palace di bulan Juli ini.

Liontin berlian Anta merupakan pengembangan dari seri Anta sebelumnya dalam koleksi Nusantara. Perhiasan berlian wanita ini sungguh memancarkan keanggunan, dengan desain yang terinspirasi dari budaya Indonesia Tengah.

Tiga siluet perhiasan yang diadopsi, yakni Mamuli, Taka, dan Marangga memiliki arti angan-angan seseorang. Cocok untuk dijadikan hadiah untuk istri tercinta.

Exclusive diamond pendant ini bertabur 8 butir berlian seberat 0,092 carat dan emas 2,4 gram. Serta tingkat warna H dan level kejernihan VS (Very Slightly Included). Liontin berlian Anta memang terlihat simple namun mewah. Dijamin membuat hati istri meleleh.

Bagi yang sedang mencari hadiah anniversary, #ThePalace sebagai #NationalJeweler saat ini sedang mengadakan promo Gift with Purchase.

Khusus dalam merayakan Kilau Perayaan The Palace, The Palace memberikan hadiah spesial liontin berlian Anta dari seri Nusantara untuk pembelian perhiasan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selain liontin berlian Anta, The Palace juga menghadirkan berbagai perhiasan berlian terjangkau lainnya seperti koleksi Moela. Perhiasan berlian yang ditawarkan The Palace memang #Therlengkap, #Therjamin, #Therjangkau. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi soal kualitas atau harga perhiasan berlian wanita dari The Palace.

Tunggu apa lagi? Untuk informasi lebih lanjut tentang The Palace, kunjungi situs resmi The Palace lewat tautan berikut ini. Kunjungi juga akun media sosial The Palace di Instagram @thepalace_id atau TikTok @thepalacejeweler.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com