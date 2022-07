Warek UI Kunjungi Enam Universitas Mitra di Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia atau UI Abdul Haris mengunjungi beberapa universitas mitra di Australia. Kunjungan tersebut dilakukan pada 25–31 Juli 2022 dalam rangka pengembangan Program Kelas Khusus Internasional (KKI). Dalam kunjungan tersebut, Prof. Haris didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik, Heri Hermansyah.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat global engagement dan mengembangkan kerja sama program double degree yang sudah terjalin antara Universitas Indonesia dan beberapa mitra di Australia. Melalui kemitraan global, kita sekaligus membangun reputasi akademik Universitas Indonesia di dunia internasional,” kata Prof Haris.

Enam kampus kelas dunia yang menjadi tujuan kunjungan tersebut antara lain Monash University, the University of Melbourne, the University of Queensland, Queensland University of Technology, University of New South Wales, dan Swinburne University of Technology.

Sumber: BeritaSatu.com