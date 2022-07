Manoj Punjabi Berencana Angkat Kisah Laura Anna Jadi Film

Jakarta, Beritasatu.com - Kisah perjuangan mendiang Edelenyi Laura Anna dalam menapaki dunia hiburan Tanah Air harus terhenti, usai dirinya mengalami kecelakaan saat bersama mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, yang kala itu tengah dalam kondisi mabuk saat mengendarai mobilnya di Tol Jagorawi pada 2019 lalu. Akibat kecelakaan itu, Laura Anna harus terbaring di rumah sakit karena mengalami luka serius dan membuat dirinya lumpuh.

Tak hanya itu, Laura Anna juga sempat melaporkan Gaga Muhammad ke pihak yang berwajib, karena diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke sebuah truk dalam kecelakaan yang terjadi Desember 2019 lalu. Terlebih, kartu ATM milik Laura juga diambil Gaga Muhammad dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari Gaga. Tak sampai di situ, ibunda Gaga Muhammad bahkan ikut menggunakan ATM tersebut, untuk keperluan keluarga mereka.

Tragisnya, di tengah upaya memperjuangkan hal ini ke jalur hukum, Laura harus berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa, di usianya yang baru menginjak 21 tahun, pada Rabu, (15/12/2021) lalu.

Berangkat dari kisah ini, produser Manoj Punjabi berencana akan membuat film yang menceritakan perjuangan Laura. Hal tersebut diungkapkan Manoj dalam akun media sosialnya (@manojpunjabimd).

"Thank you for sharing your inspiring story," tulis Manoj usai bertemu dengan keluarga Laura Anna.

Dalam unggahan itu, terlihat Manoj tengah berbincang dengan kakak dari Laura Anna, Greta Iren, yang didampingi ibu dan adik-adik Laura. Tampak dalam sebuah foto, Greta Iren tengah menandatangani suatu berkas kerja sama untuk pembuatan film yang berkisah tentang Laura.

"Mari kita sama-sama melanjutkan semangat Laura! #JusticeForLaura #ManojPunjabi #ProducerLife #MDEntertainment," tulisnya.

Berkat unggahan foto-foto ini, sejumlah warganet melontarkan harapan agar rencana Manoj yang memiliki rumah produksi MD Pictures itu segera terealisasi. Beberapa warganet juga berharap Gaga Muhammad mendapat balasan yang setimpal, meski hingga kini dirinya masih mendekam di balik jeruji besi.

"Sampe kisah Laura dijadiin film, aku bakalan jdi penonton nomor 1, sih," tulis seorang warganet.

"Omg mau dibuat film, nggak sabar. Sedih banget pasti filmnya nanti. Ditunggu filmnya Pak Manoj, sayang Laura," ujar warganet lainnya.

"Ayokkk dijadikan film, yok, kisah Lauraa. Nggak sabar banget kalau beneran dijadiin film. Pasti bakalan nangis banget," tukas warganet lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com