The Sounds Project Vol. 5 Siap Hibur Penonton Agustus 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang festival musik The Sounds Project Vol. 5 tahun 2022 akan digelar 27--28 Agustus 2022 mendatang. Acara yang akan digelar di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara itu akan menghadirkan 48 musisi terbaik dari dalam negeri dan 2 musisi mancanegara, yakni The Walters asal Amerika Serikat dan FUR yang berasal dari Inggris. Hal ini diungkapkan oleh Director The Sounds Project, Gerhana Banyubiru dalam jumpa pers di Hard Rock Cafe Jakarta, Kamis (28/7/2022).

"Setelah pandemi mereda, akhirnya kita kembali menyelenggarakan The Sounds Project Vol. 5 yang akan kita selenggarakan di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, pada 27--28 Agustus 2022 mendatang. Untuk tahun ini, akan ada 50 musisi yang berasal dari dalam dan luar negeri yang akan tampil dalam dua hari penyelenggaraan The Sounds Project Vol. 5 ini," ungkap Gerhana.

Advertisement

Diterangkan Gerhana, The Sounds Project Vol. 5 akan menghadirkan suasana yang lebih segar, karena diselenggarakan di tempat terbuka dengan kapasitas penonton yang jauh lebih besar ketimbang saat digelar di Kuningan City pada tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA

Kembali Digelar, Ini Line Up The Sounds Project Vol 5

"Kita bersyukur setiap tahunnya, tiket yang kita jual selalu habis. Kita memang di tahun ini cari venue yang banyak bisa menampung penonton, agar bisa menghadirkan keseruan bagi para penonton. Dan bersyukur, sampai saat ini, jumlah tiket yang terjual dari kapasitas target kita 30 ribu penonton, sudah 90 persen terjual," lanjutnya.

Meski bisa diselenggarakan tahun ini, namun Gerhana menyatakan akan tetap memberlakukan proses protokol kesehatan yang ketat bagi penonton, salah satuny dengan mewajibkan vaksinasi booster.

"Kita berupaya membawa misi dan cita-cita untuk terus menghadirkan festival musik dengan penampil dari dalam dan luar negeri dengan kurasi yang baik. Karena memang, untuk bisa tampil di sini, kita melakukan riset agar para penampil bisa memuaskan hati penonton," tegasnya.

"Di mana kesulitan yang memang kita rasakan dalam penyelenggaraan tahun ini adalah, ini masa transisi. Butuh kerja ekstra bagi kita untuk meyakinkan banyak orang, apa yang kita lakukan ini aman. Oleh sebab itu, kita tetap berlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan pemerintah," tutupnya.

BACA JUGA

Ello Jadi Vokalis Baru Dewa 19

Pada hari pertama The Sounds Project Vol. 5 akan ada penampilan dari Armada, Kunto Aji, Last Child, Maliq & D'Essential, Padi Reborn, Pamungkas, Rizky Febian, The Sigit, Yura Yunita dan sederet musisi lainnya. Tak ketinggalan penampilan spesial The Walters asal Amerika Serikat akan memeriahkan panggung The Sounds Project Vol. 5 di hari pertama.

Sedangkan untuk penampilan musisi di hari kedua akan ada Ardhito Pramono, Barasuara, Dewa 19 feat Ello, Fiersa Besari, Fourtwnty, Isyana Sarasvati, Nadin Amizah, NDX AKA, Nidji, Raisa, The Changcuters, Vierratale, dan tak lupa penampilan spesial dari FUR asal Inggris.

Untuk bisa menyaksikan The Sounds Project Vol. 5, penyelenggara telah menentukan harga tiketnya. Harga tiket 2 Days Pass Regular dijual dengan harga Rp 550 ribu. Sedangkan untuk tiket Daily Pass dibanderol dengan harga Rp 253 ribu.

Sementara, untuk informasi lebih lanjut, tetap terhubung melalui website www.thesoundsproject.com, Instagram @thesoundsproject, Twitter @soundsproject_, dan Tiktok @thesoundsproject.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com