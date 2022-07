Alasan Pentingnya Merayakan Anniversary Pernikahan

Jakarta, Beritasatu.com - Tinggal di bawah satu atap, melewati manis dan pahitnya kehidupan rumah tangga bersama pasangan, dan tak terasa sudah waktunya anniversary pernikahan. Baik itu anniversary tahun pertama atau bahkan yang kesekian kalinya, hari jadi pernikahan adalah sebuah capaian yang luar biasa dalam hubungan. Tapi sebenarnya seberapa penting merayakan anniversary? Berikut adalah tiga alasan penting mengapa kita perlu merayakan hari jadi pernikahan, sebagaimana dirangkum Beritasatu.com dari berbagai sumber:

Momen Mempererat Hubungan

Anniversary pernikahan bisa menjadi momen yang pas untuk mempererat hubungan. Apalagi jika kedua pasangan terlalu sibuk bekerja. Saat anniversary, cobalah ambil cuti dan rayakan anniversary dengan pasangan. Anda bisa mencoba jalan-jalan keliling kota atau pergi ke lokasi yang romantis. Ini juga bisa menjadi peluang Anda untuk mengenal pasangan lebih baik.

Kesempatan Refleksikan Hubungan

Dengan bertambahnya usia pernikahan, berarti ada banyak lika-liku kehidupan yang sudah dilalui bersama pasangan. Ini bisa menjadi waktu yang pas untuk melihat ke belakang perjalanan pernikahan hingga ke titik ini. Anda dan pasangan bisa memetik pelajaran dari apa yang telah terjadi. Dengan ini, hubungan pernikahan Anda bisa menjadi lebih kokoh.

Sebuah Capaian Luar Biasa

Hari ulang tahun pernikahan adalah sebuah milestone yang luar biasa. Selama pernikahan, Anda dan pasangan berkompromi dan mencoba menghargai pendapat satu sama lain. Serta menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

Ini tentu bukanlah suatu yang mudah, tetapi Anda dan pasangan berhasil melewatinya. Jadi anniversary pernikahan memanglah sesuatu yang pantas untuk dirayakan.

Rayakan dengan Hadiah Anniversary

Memberikan hadiah anniversary sebenarnya tidak wajib, tetapi bisa menjadi kesempatan emas untuk membuat hubungan semakin mesra. Liontin berlian bisa menjadi salah satu pilihan untuk kado wedding anniversary. Berlian melambangkan cinta dan komitmen. Ini bisa menjadi cara bagi Anda untuk mengungkapkan cinta tanpa kata-kata.

Ada sejuta cara untuk memberikan liontin berlian untuk istri. Misalnya, Anda bisa bangun lebih pagi dan meletakkan liontin berlian di samping tempat tidur. Atau Anda pura-pura menyiapkan sarapan untuk istri. Tetapi bukan makanan, yang ada di atas piring adalah perhiasan berlian wanita. Ini pasti akan membuat istri Anda terharu. Apalagi jika hadiahnya exclusive diamond jewellery, seperti seri Lovela dari koleksi Moela dari gerai #The Palace.

Desain seri Lovela ini sangat unik. Setiap anting-anting, cincin, ataupun kalung di seri ini berbentuk hati atau diukir untuk membentuk kata “Love”. Sehingga cocok untuk dijadikan hadiah untuk istri saat anniversary. Koleksi perhiasan Moela ini memiliki kualitas grade color berlian H (near colorless), dan tingkat kejernihan VS (Very Slightly Included). Perhiasan berlian Moela dipadukan dengan kadar emas 18K/75% dan bersertifikat SNI. Tak hanya berdesain romantis, harga koleksi Moela juga sangat #Therjangkau.

Menariknya, dalam rangka Kilau Perayaan The Palace yang merupakan hari jadi The Palace di bulan Juli 2022 ini, The Palace mengadakan promo Gift with Purchase. Anda bisa mendapatkan liontin berlian Anta dari seri Nusantara dengan cara melakukan transaksi pembelian perhiasan di The Palace, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, Anda bisa menghadiahkan istri tercinta lebih dari satu perhiasan berlian istimewa.

Liontin berlian Anta sebenarnya merupakan pengembangan dari seri Anta sebelumnya dalam koleksi Nusantara. Desain liontin berlian terbaru dari The Palace ini begitu anggun dan memiliki sentuhan budaya Indonesia Tengah. Taburan 8 butir berlian seberat 0,092 carat dan emas seberat 2,4 gram membuatnya begitu berkilau seperti bintang di malam hari. Liontin berlian Anta juga sudah berkualitas VS-H.

Untuk model perhiasannya terlihat simple tapi mewah, sehingga cocok dipakai untuk acara apa pun. Baik itu dipadupadankan dengan kebaya atau dress, istri tersayang pasti akan glowing dengan unique diamond pendant ini.

The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler yang dikenal dengan tagline-nya #Therlengkap, #Therjangkau, #Therjamin. Ada berbagai macam pilihan perhiasan berlian terjangkau di The Palace. Untuk informasi lebih lanjut tentang koleksi dari The Palace, maupun liontin berlian Anta dari Kilau Perayaan The Palace ini, kunjungi gerai The Palace yang terdekat di kota Anda. Kunjungi juga situs resmi The Palace lewat tautan berikut ini, serta akun media sosial The Palace di Instagram @thepalace_id, dan TikTok @thepalacejeweler.

