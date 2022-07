Pameran Kreatif Color Out! Tampilkan Karya Seniman Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Terlebih, adanya pelonggaran aturan pemerintah terkait kunjungan ke pusat perbelanjaan ikut mendorong kenaikan transaksi.

Di pertengahan tahun 2022 ini, untuk pertama kalinya Mall of Indonesia (MOI) bekerjasama dengan Line Friends dan MoJa menghadirkan The First Interactive Pop Up Skate "Somewhere over the rainbow” dalam rangkaian event Color Out! yang akan berlangsung mulai tanggal 29 Juli hingga 28 Agustus 2022.

The First Interactive Pop Up Skate "Somewhere over the rainbow” merupakan salah satu Instagrammable Spot di Jakarta yang wajib dikunjungi bersama keluarga, teman dan kerabat terdekat untuk bermain dan mengabadikan momen di beberapa spot instalasi yang disajikan oleh Line Friends dan BT21 dengan sentuhan dekorasi yang dikemas oleh MoJA Museum.

Marketing Communication Manager MOI, Wahyu Setiadi Nugroho menerangkan, untuk memasuki arena tersebut dikenakan biaya masuk sebesar Rp 65.000 (weekdays) dan Rp 85.000 (weekends), dapatkan juga cashback hingga 60% bagi pembayaran menggunakan Gopay.

"Melalui event Color Out! Mall of Indonesia berharap dapat terus memberikan ruang dan menjadi sarana bagi seniman lokal Indonesia untuk menampilkan karya terbaik anak bangsa serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk bereksplorasi dan mengekspresikan diri dengan berbagai kegiatan melalui art and creativity yang disuguhkan," kata Wahyu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/7/2022).

Sumber: BeritaSatu.com