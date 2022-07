Aktris K-Drama Seol In-ah Meriahkan "Marhen J Hallyu Fest"

Jakarta, Beritasatu.com – Kolaborasi iStyle.id, sebagai online mall yang menyediakan aneka produk asal Korea Selatan, dengan brand fesyen Korea Marhen J menggelar acara “Marhen J Hallyu Fest” di Jakarta pada 27- 31 Juli. Tidak sekadar menghadirkan brand-brand ternama dari Negeri Ginseng itu, melainkan juga mengadakan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, workshop, beauty class, dan games interaktif.

Momen ini pun digunakan Marhen J untuk mengundang aktris drama Korea, Seorina (Seol In-ah), sebagai Muse atau Face of the Brand tas dan fashion dari Marhen J dalam kegiatan meet and greet. Oleh karenanya tidak heran bila pada Sabtu (30/7), pengunjung mal Central Park, sebagai lokasi acara “Marhen J Hallyu Fest”, dan penggemar dari Seorina tampak memadati area untuk sekadar mengambil fotonya. Hanya penggemar beruntung yang berkesempatan untuk foto bersama dari dekat dengan pemain drama berjudul A Business Proposal ini.

Walau menggunakan partisi transparan di antara saat berfoto bersama Seorina, tidak menghilangkan keriuhan penggemar yang beruntung melihat dari dekat pesona aktris kelahiran 1996.

Saat menggelar konferensi pers, Seorina menyampaikan ucapan terima kasih serta mengaku tidak menduga bakal mendapat sambutan hangat dan semeriah ini.

“Terima kasih, ini pertama kali fan meet di luar negeri dan negara pertamanya adalah Indonesia. Saya dengar A Business Proposal banyak yang suka ya,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan riuh pengunjung juga penggemar.

Disampaikan dalam keterangan tertulis bahwa bintang K-drama Business Proposal ini mencuri perhatian publik dengan aktingnya yang natural dan juga kepribadiannya yang ceria. Bukan hanya piawai berakting, Seorina juga menunjukkan suara merdunya melalui lagu bertajuk “Pure Love" yang secara khusus dirilis ketika ditunjuk sebagai muse Marhen J.

“Di tampilan luar, produk Marhen J terlihat simpel dan praktis, namun sebenarnya dibuat secara seksama yang mengutamakan kualitas dan estetika, serta mempertahankan nilai vegan untuk materialnya. Sosok Seorina (Seol In-ah) yang tampil sederhana, namun multitalenta dan berkelas inilah yang menjadikan dirinya muse kami yang terbaru. Senang sekali di kesempatan ini, kami bisa membawa Face of the Brand untuk menyapa penggemar di Indonesia dan melihat langsung sosok yang telah menginspirasi kami,” kata Vice President of Marhen J. Cho Won-sub.

Bersama Seorina, Marhen J akan mengeluarkan sejumlah kolaborasi produknya, yang akan tersedia di official store di iStyle.id.

Seperti diketahui, budaya Korea masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama seiring meningkatnya popularitas drama, film, dan musik Korea yang ikut mempengaruhi tren fashion dan beauty, serta kuliner di dalam negeri.

“Hallyu wave ini ingin kami hidupkan suasananya dengan diselenggarakannya 'Marhen J Hallyu Fest' bersama brand Marhen J, di mana pelanggan bisa merasakan seperti benar-benar belanja di Korea, tentunya dengan produk asli dan terjamin kualitasnya. Jika biasanya melihat pilihan produk kami secara online, di acara ini, mereka dapat melihat langsung dan melakukan berbagai interaksi seru bersama brand dan juga sesama Teman iStyle.id lainnya,” ujar Chief of Commercial Officer iStyle.id. Vincent You.

Acara “Marhen J Hallyu Fest” yang berlangsung di Central Park, Jakarta masih menyajikan sejumlah kegiatan hingga 31 Juli, antara lain:

Festival belanja dengan berbagai promo menarik dari puluhan brand asli Korea, mulai dari brand makanan dan minuman, brand fashion seperti Rieti dan Noo Noo Fingers, hingga brand kecantikan, termasuk juga Missha, Laneige, Sulwhasoo, dan Nacific;

Workshop dan Fashion Show dari ESMOD Jakarta, sekolah mode bergengsi, dengan rancangan yang terinspirasi dari gaya hits ala Korea;

Beauty Class yang membagikan tips makeup khas bintang Korea yang diramaikan oleh brand Holika Holika dan Missha;

Mix & Match dari Rieti dan Marhen J yang bisa menjadi inspirasi untuk berkegiatan sehari-hari;

Stamps hunting yang menantang pengunjung untuk mengumpulkan cap dengan mengunjungi sejumlah booth. Tersedia hadiah menarik untuk para pengunjung yang berhasil mendapatkan stamp terbanyak, termasuk kesempatan berlibur ke Korea.

