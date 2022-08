Empat Inspirasi Kado yang Berkesan untuk Ibu Tercinta

Jakarta, Beritasatu.com - Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Sebagai bentuk apresiasi pengorbanan ibu selama ini, kita bisa memberikan kado untuk ibu tercinta. Menghadiahkan ibu sebenarnya tidak perlu menunggu hari ibu atau ulang tahun. Kado bisa juga diberikan di hari biasa. Memang hadiah dalam bentuk apa pun tidak akan pernah cukup membalas semua jasa ibu selama ini. Tetapi sebuah hadiah bisa menunjukkan kepada ibu tercinta kalau ia adalah sosok yang begitu istimewa dalam hidup kita.

Bagi yang sedang mencari inspirasi hadiah untuk ibu, berikut adalah sejumlah rekomendasi barang yang bisa diberikan:

Tanaman Hias

Merawat tanaman menjadi salah satu hobi yang banyak digandrungi di tengah pandemi Covid-19. Tanaman tidak hanya membuat rumah terlihat lebih cantik dan asri. Kehadiran tanaman di dalam rumah juga bisa membantu mengurangi stres. Tanaman hias atau bunga dalam pot bisa menjadi salah satu pilihan untuk kado ibu. Tapi coba cari tahu dahulu, tanaman hias seperti apa yang disukai oleh ibu. Agar lebih spesial, warna pot bunga juga bisa disesuaikan dengan warna favorit ibu.

Tas

Pilihlah model tas yang sesuai dengan selera ibu tersayang. Apakah ibu lebih suka tas bermotif atau simple? Tas kecil atau besar? Warna terang atau gelap? Perhatikan tas-tas yang selama ini ibu pakai sebelum menentukan tas untuk kado. Apa pun modelnya, tas tentu akan menjadi kado yang berguna karena bisa digunakan untuk bepergian.

Sepatu Olahraga

Di usia yang tak lagi muda, penting untuk menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Dengan menghadiahkan ibunda sepatu olahraga, kalian bisa berolahraga bersama sekaligus bonding dengan keluarga. Pilihlah sepatu ringan dengan sol empuk agar ibu nyaman memakainya. Cek juga ukuran sepatu yang biasa ibu pakai agar tidak salah pilih.

Perhiasan Berlian Asli

Rekomendasi kado untuk ibu lainnya adalah perhiasan berlian istimewa. Berlian memang sudah lama dikenal sebagai simbol cinta. Tetapi, cinta tidak hanya untuk pacar atau kekasih, tetapi juga untuk orang tua.

Anda juga tak perlu khawatir soal harga karena banyak pilihan perhiasan berlian terjangkau di gerai The Palace. Seperti seri Kasmaran yang merupakan kolaborasi antara #ThePalace dan perancang busana ternama, Anne Avantie.

Koleksi yang terinspirasi dari siluet Kawung ini terdiri atas cincin emas modern, anting-anting berlian mewah, dan liontin model terbaru. Salah satu model cincin emas seri Kasmaran bernuansa rose gold dan white gold dengan empat butir berlian. Model cincin emas terbaru ini memiliki berat 2,514 gram dan 0,032 carat. Desainnya yang elegan tentu akan membuat ibu terharu bahagia.

Dalam rangka memperingati Kilau Perayaan The Palace, #ThePalace mengeluarkan promo Gift with Purchase, di mana setiap pembelian perhiasan dengan syarat dan ketentuan berlaku, akan mendapatkan liontin berlian Anta. Dengan adanya promo menarik ini, Anda bisa memberikan hadiah untuk ibu berupa lebih dari satu perhiasan berlian.

Adapun liontin berlian Anta merupakan pengembangan dari seri Anta sebelumnya dalam koleksi Nusantara. Desain exclusive diamond pendant ini terinspirasi dari budaya Indonesia Tengah yang membuatnya begitu anggun. Liontin Anta bertabur 8 butir berlian seberat 0,092 carat, dan emas seberat 2,4 gram. Berlian yang tersematkan pada unique diamond pendant ini memiliki tingkat kejernihan Very Slightly Included (VS) dengan warna H (nyaris tidak berwarna).

The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler yang dikenal dengan tagline-nya #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin. Sesuai dengan tagline-nya, ada banyak koleksi perhiasan berlian terjangkau di The Palace yang bisa menjadi kado untuk ibu.

Untuk membeli koleksi perhiasan dari the Palace, termasuk mendapatkan promo Gift with Purchase liontin berlian Anta dari Kilau Perayaan The Palace, silakan kunjungi gerai The Palace terdekat di kota Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi The Palace lewat tautan ini, ikuti akun media sosial The Palace di Instagram @thepalace_id, serta TikTok @thepalacejeweler.

Sumber: BeritaSatu.com