Cintai Diri Sendiri dengan Self Reward

Jakarta, Beritasatu.com - Kalau membahas cinta, biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada orang tersayang, tapi sebenarnya, mencintai diri sendiri dengan self reward juga tidak kalah penting.

Anda sudah bekerja keras hingga bisa sampai di titik ini. Bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat demi mengejar mimpi. Sudah saatnya untuk rehat sejenak dan merayakan kerja keras Anda selama ini.

Mungkin istilah self-reward sudah tidak asing lagi didengar. Self reward ini adalah memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas apa yang telah dicapai. Self-reward bisa berupa pergi liburan, membaca buku, menonton TV series favorit, atau bahkan membeli barang yang telah lama diidamkan seperti perhiasan berlian wanita. Bentuk self reward biasanya tergantung dari hobi orang itu sendiri. Yang penting bisa kembali membangkitkan mood Anda.

Self reward mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya memiliki banyak manfaat. Self reward bisa memotivasi kita dalam bekerja, tidak membuat kita menjadi menyerah untuk mencapai tujuan. Self reward juga bisa membantu Anda agar semakin produktif saat kembali bekerja. Menghadiahi diri atas jerih payah yang telah dilakukan juga baik untuk kesehatan mental, lho! Self reward bisa membantu mengurangi stres yang sudah lama menumpuk akibat kerjaan.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk apresiasi diri. Ini beberapa di antaranya:

Pergi Liburan

Pergi liburan menjadi pilihan yang pas untuk melepaskan penat dari rutinitas kerja. Bagi yang jenuh dengan hiruk pikuk perkotaan, Anda bisa memilih untuk berlibur di desa wisata yang tersebar di Indonesia. Pemandangannya juga tak kalah menarik dari wisata luar negeri. Saat traveling, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, ya!

Nonton Konser

Kegiatan keramaian seperti konser sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Tetapi, kini konser baik yang menghadirkan musisi tanah air atau asing mulai bermunculan kembali. Menyanyi sepuas hati bisa membuat hati kita lega. Apalagi jika kita menonton konser bersama teman dan orang tersayang. Nah, jangan lupa siapkan tisu, ya. Karena tidak jarang air mata banjir ketika lagu galau dimainkan saat konser.

Perawatan Diri di Spa

Badan tentu terasa pegal karena duduk di depan layar komputer selama berjam-jam. Tubuh Anda juga butuh recharge, dan memanjakan diri di spa adalah jawabannya. Anda juga pasti menjadi lebih bersemangat saat kembali kerja.

Beli Perhiasan Berlian

Anda sudah bekerja keras. Bagaimana jika merayakannya dengan self reward dengan membeli perhiasan berlian istimewa? You really deserve it. Koleksi perhiasan berlian MONDIAL Dreams bisa menjadi hadiah untuk diri Anda sendiri.

Koleksi high quality jewellery ini sebenarnya terinspirasi dari kemauan dan kepercayaan diri seseorang yang kuat untuk memiliki mimpi besar dan keyakinan bahwa mereka bisa menaklukkannya. Sama seperti berlian, untuk memenangkan impian Anda, Anda harus melewati banyak tekanan dan melalui perjalanan panjang untuk menjadi yang terkuat dan paling unik. Cocok untuk Anda yang tengah berjuang keras meraih impian.

Exclusive diamond jewellery dari #Mondial ini terdiri dari 16 ladies rings, 2 bangles, 7 earrings, dan 12 pendants/pendant chains. Cincin berlian wanita MONDIAL Dreams ada yang berupa listring, stack, serta twist. Semuanya bisa dipadupadankan dengan outfit apa pun.

MONDIAL Dreams menggabungkan bentuk berlian fancy seperti marquise, pear hingga baguette untuk membentuk sebuah desain yang tak lekang oleh waktu. Dengan desain yang mewah nan unik, MONDIAL Dreams bisa memberikan statement #ImDifferent. Tak hanya itu, memakai kalung dengan liontin berlian mewah juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Anda jadi semakin pede dalam mengejar mimpi.

Ingin tahu lebih lanjut tentang koleksi MONDIAL Dreams? Langsung saja kunjungi butik-butik MONDIAL yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Anda juga bisa mengetahui informasi terbaru seputar MONDIAL melalui akun Instagram @mondial, dan website resmi MONDIAL. #WinYourDREAMS bersama MONDIAL Dreams!

