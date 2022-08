Reino Barack Beri Kejutan di Hari Ulang Tahun Syahrini

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Syahrini kini tengah menikmati masa-masa bahagianya, lantaran tengah merayakan ulang tahun ke-40. Di hari bahagianya yang jatuh pada 1 Agustus kemarin, suami Syahrini, Reino Barack, memberikan sebuah kejutan dengan menggelar perayaan kecil bersama keluarga dan sahabat dekatnya di sebuah hotel di Singapura. Kebahagiaan ini dibagikan oleh Syahrini dalam akun media sosialnya (@princessyahrini).

"August 1st, 2022, SYR," tulis Syahrini singkat sambil membagikan video perayaan ulang tahunnya.

Selain Syahrini, Reino Barack dalam akun media sosialnya (@reinobarack) juga mem-posting potret mesra dengan sang istri.

"Happy birthday to the love of my life. May this be another year blessed with much love, joy, and good health. Thank you for being who you are, I love you (Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku. Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, sukacita, dan kesehatan yang baik. Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu)," tulis Reino Barack sambil mengunggah momen kebersamaan mereka.

Sejumlah rekan dan warganet juga tak lupa memberikan ucapan selamat kepada Syahrini yang kini sudah berusia 40 tahun itu.

"Happyyy bday mbaaakkk," tulis penyanyi Rossa.

"Selamat ulang tahun geulis .. tambah berkah umur. Sing sehat, bahagia, damai lahir batin," tambah penyanyi Vina Panduwinata.

