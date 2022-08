Olike Indonesia Raih Dua Penghargaan di Ajang Selular Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Olike Indonesia, perusahaan teknologi muda kreatif yang bergerak dibidang aksesoris smartphone, audio, hingga produk IoT, meraih dua penghargaan di ajang Selular Awards 2022.

Dua penghargaan itu adalah Best TWS (True Wireless Stereo) of The Year melalui TWS Hero T10 dan juga Best Smartwatch of the Year berkat produk Smartwatch Zeth W1.

Advertisement

"Tentunya ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan atas penghargaan ini. Tentunya penghargaan ini menjadi gelar pertama kami semenjak berkiprah di industri teknologi Indonesia sejak tahun 2017. Kami bangga telah menghasilkan produk terbaik dan berkualitas yang teknologinya mampu menjawab tantangan zaman di era digital ini," ungkap CEO Olike Indonesia, Cain Wang dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

BACA JUGA

Penuhi Hasrat Pencinta Teknologi, Olike Buka Gerai di PRJ

Dalam ajang Selular Awards 2022 yang bertajuk "Winning in Digital Ecosystems" dan menjadi ajang penghargaan ke 19 kalinya, Selular Awards melibatkan survei online.

"Dua produk Olike yang memenangkan penghargaan dari Selular Award 2022 ini memang produk yang lahir di awal 2022. Namun keduanya mampu menjawab permintaan masyarakat akan produk audio dan smartphone yang diinginkan masyarakat. Mulai dari desain, bentuk yang disukai anak muda, harga hingga teknologi terbaru yang diminati oleh masyarakat. Maka tak heran keduanya mendapatkan penghargaan," lanjutnya.

Cain Wang berharap ke depan produk yang dihasilkan oleh Olike Indonesia akan terus ditingkatkan secara kualitas. Sehingga mampu memenuhi keinginan dan menjawab tantangan zaman terkait produk teknologi dibidang seluler.

BACA JUGA

Smartwatch Olike Seri Zeth Hadirkan Desain Klasik dan Unik

"Pengakuan dari media teknologi ini juga menjadi sebuah tanda akan perusahaan kami yang terus berusaha dan berkembang dalam menghasilkan produk pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dan yang pasti kedepan kami akan terus berinovasi dan menghasilkan produk terbaik bagi masyarakat," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com