Rayakan Ultah, Kevin Sanjaya Buat Kejutan Lamar Valencia di JIS

Jakarta, Beritasatu.com - Momen hari ulang tahun ke-27 dirayakan dengan cara yang tidak biasa oleh pebulutangkis, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Bukannya mendapat kejutan, Kevin justru menghadirkan kejutan di hari jadinya dengan melamar sang kekasih, Valencia Tanoesoedibjo saat merayakan ulang tahun ke 27 pada 2 Agustus 2022 kemarin.

Acara lamaran itu digelar Kevin Sanjaya di Jakarta International Stadium (JIS). Dalam Instagram Story sang kakak, Clarissa Tanoesoedibjo memperlihatkan Kevin membawa sang kekasih di tengah lapangan JIS dengan dekorasi bunga.

Di tengah lapangan hijau, Kevin bersimpuh di depan Valencia dan melamar sang kekasih. Tidak butuh waktu lama buat Valencia menerima lamaran Kevin.

Dalam layar besar bertuliskan "She Said YES!".

Momen istimewa ini juga turut dibagikan kerabat Kevin Sanjaya dan Valencia. Bahkan Valencia juga turut memamerkan momen bahagianya itu, termasuk cincin yang diberikan Kevin Sanjaya.

Ucapan selamat disampaikan teman-teman Kevin dan Valencia. Diantaranya datang dari teman Kevin, Vidi Aldiano.

"Im so SO happy for you two, @kevin_sanjaya & @valenciatanoe! Salah satu proposal yang paling extra sih by far!! Udah nyimpen rahasia ini for a couple of weeks, dan tereksekusi dengan lancar hari ini. Ngikutin perjalanan mereka berdua sejak awal sampai ke titik ini, cuma bisa berdoa kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kalian berdua. God bless you two beautiful souls!," tulis Vidi Aldiano di akun instagram-nya.

Kevin mulai mempublikasikan kedekatannya dengan putri dari pengusaha, HaryTanoesoedibjo pada awal tahun 2022.

Sumber: BeritaSatu.com