Lixil Ajak Arsitek dan Desainer Indonesia Jawab Tantangan Masa Depan

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai perusahaan global asal Jepang pionir pembuat produk perlengkapan teknologi air dan rumah inovatif, Lixil konsisten melakukan inovasi dan memberikan solusi terkini untuk mewujudkan rumah yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Melanjutkan keberhasilan di tahun-tahun sebelumnya, Lixil kembali mengadakan Lixil Day of Architecture and Design 2022 (LDAD 2022) di Hotel Mulia, Jakarta (27/7). Acara tahunan ini merupakan bentuk dukungan Lixil terhadap dunia arsitektur dan desain berkelanjutan yang sedang berkembang di Indonesia.

Melalui tema “Achitecture to Recover - developing a sustainable approach towards urban resilience”, LDAD 2022 kali ini selain sebagai platform untuk berbagi pengetahuan sekaligus ingin mengajak para arsitek dan desainer Indonesia untuk turut mendukung arsitektur berkelanjutan dengan melakukan kreasi ulang pada ruang-ruang yang ada untuk menjawab tantangan sekaligus memberi solusi terhadap isu global yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang.

Direktur Utama Lixil Water Technology Indonesia, Santa Firmansjah, menjelaskan, “Salah satu bentuk komitmen Lixil terhadap perkembangan ruang hidup di Indonesia adalah terus mengajak semua pelajar hingga profesional di bidang arsitek dan desain agar selalu berpikir ke depan dalam merespons isu global dengan melakukan kreasi ulang tempat dan ruang yang ada untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan, misalnya bangunan yang tangguh menghadapi bencana alam, pusat rehabilitasi, pusat kesehatan bagi penderita kanker, hingga pusat pemulihan pasca pandemi, dan lainnya.”

Pada rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu Lixil Day of Architecture and Design (LDAD), Lixil Architecture and Design Competition (LDAC), Talk Training hingga Workshop, Lixil memberikan wadah bagi para pelaku industri serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian terbaik di industri melalui International Property Awards Asia Pacific sebagai penutup rangkaian kegiatan tahunan Lixil ini.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional sebagai organisasi bagi profesi arsitek di Indonesia pun turut mendukung inovasi dan inisiasi yang senantiasa dilakukan oleh LIXIL bagi para pelaku industri.

“Indonesia adalah pasar utama yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan Lixil di kawasan Asia Pasifik. Lixil terus berkomitmen mendukung Indonesia dengan memberikan solusi untuk mewujudkan rumah yang lebih baik bagi semua orang, di seluruh Indonesia melalui berbagai produk inovatif dan berorientasi pada pengguna untuk kamar mandi, dapur, dan perumahan,” ungkap CEO Lixil Water Technology Asia Pacific, Satoshi Konagai.

“Harapannya, melalui rangkaian kegiatan LDAD serta LADC yang rutin dilakukan setiap tahun dapat memberikan inspirasi kepada seluruh arsitek, desainer serta komunitas arsitektur dan desain untuk lebih menyadari dan merespon isu global yang terjadi di Indonesia serta menyediakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Santa.

