Tips Tampil Lebih Segar dengan Tren Makeup ala Korea

Jakarta, Beritasatu.com – Makeup sudah menjadi salah satu hal penting untuk mempercantik penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama bagi perempuan. Hal ini membuat make up tak hanya digunakan pada waktu tertentu tetapi telah menjadi pemakaian sehari-hari, yang mengakibatkan maraknya tren makeup di Indonesia.

Salah satu yang paling terkenal adalah tren Korean Makeup yang banyak terinspirasi dari bintang drama korea atau idol korea yang banyak diminati masyarakat. Guna melengkapi kebutuhan makeup untuk tampil lebih fresh, Pinkflash hadir dalam kemeriahan Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket menawarkan berbagai produk makeup untuk tampil lebih fresh seperti orang Korea.

Noviana, Marketing Department Supervisor Pinkflash mengatakan, “Pinkflash akan menghadirkan berbagai produk kecantikan yang cocok digunakan untuk menemani masyarakat Indonesia di berbagai situasi seperti bepergian maupun sehari-hari. Selain itu, kami berharap hadirnya Pinkflash di platform e-commerce kecintaan masyarakat Indonesia, Shopee, dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan berbelanja berbagai jenis make up yang berkualitas dari Pinkflash.”

Bintang drama korea atau idol korea selalu mencuri perhatian karena penampilannya, dari pakaian hingga make up yang mereka gunakan. Simak beberapa Korean Make up Look yang bisa langsung dicoba agar mirip idola kesayangan!

1. Natural Look Makeup

Tak hanya cantik, tren natural look dari Korea juga memberi kesan segar pada wajah. Selain tidak berlebihan, natural look sangat cocok digunakan untuk pemakaian sehari-hari maupun untuk bepergian. Karena itu hanya dengan gabungan Pinkflash 3 Shades Eyeshadow yang memiliki tekstur halus, Pinkflash OhMyHoney Blush yang soft, dan Pinkflash Matte Lipstik yang melembabkan dapat kulit bibir karena memiliki kandungan vitamin E. Gabungan kedua produk ini bisa membuat tampilan yang soft dan cantik di wajah.

2. Natural Nude Colour Makeup

Dengan tampilan minimalis ini akan membuat wajah tampil fresh. Dengan Pinkflash Foundation Matte sebagai foundation yang menciptakan tampilan riasan No Makeup, Pinkflash OhMyLine Liquid Eyeliner yang aman dan waterproof, dan Pinkflash OhMyWink Maskara yang dapat membuat bulu mata terlihat lebih panjang dan natural. Dari gabungan tersebut bisa membuat tampilan wajah yang segar dengan kesan tanpa makeup.

3. Glam Smokey Makeup

Tampilan yang terlihat bold tanpa berlebihan di mata. Hal pertama yang dilakukan adalah mengaplikasikan soft smokey eye, kamu bisa menggunakan Pinkflash 12 Shades Eyeshadow, lalu untuk alis bisa menggunakan Pinkflash OhMyEmoji Automatic Eyebrow Pencil yang memiliki tekstur yang lembut dan mudah digunakan untuk pemula, dan terakhir kamu bisa menggunakan Pinkflash Matte Lipstik untuk melengkapi tampilan elegan.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Tren dari Korea kini semakin digemari masyarakat Indonesia. Melihat hal ini, Shopee berkolaborasi dengan Pinkflash dalam rangkaian kampanye Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket untuk memberikan pilihan produk makeup kepada pengguna agar bisa menciptakan Korean Makeup Looks ala mereka.”

