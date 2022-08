Pelaku Usaha di 4 Desa Wisata akan Mendapat Mentorship Terpadu

Jakarta, Beritasatu.com – Platform agen perjalanan online tiket.com meluncurkan “Jagoan Pariwisata” yakni sebuah program mentorship terpadu secara hybrid untuk empat Desa Wisata di Indonesia, yaitu Desa Mulyaharja di Bogor, Desa Condet di Jakarta Timur, Desa Kaki Langit Mangunan dan Desa Dewi Sambi yang berada di Yogyakarta.

Selain mengikuti mentorship, para pelaku usaha wisata di empat Desa Wisata juga bakal berkompetisi dalam meramu strategi bisnis terbaik untuk dapat memenangkan penghargaan, yang terdiri dari empat kategori yang dipertandingkan dalam ajang “Jagoan Pariwisata.”

Advertisement

BACA JUGA

Atlet Paralayang Harap Menparekraf Kembangkan Sport Tourism Desa Wisata Lonuo

“Jagoan Pariwisata” merupakan sebuah program yang bertujuan memberdayakan para pelaku dan penggiat usaha wisata dari 4 desa wisata Jejaring Desa Wisata (JADESTA), sehingga para pelaku usaha wisata dapat mengembangkan bisnis secara berkesinambungan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada April 2022 mencapai 11.000, atau naik lima kali lipat (YoY). Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2022 menunjukkan jumlah penumpang angkatan udara domestik naik 40,41% (MoM) atau sebanyak 19,8 juta orang.

Namun, naiknya angka kunjungan wisata oleh para turis perlu diimbangi dengan kemampuan adaptasi dan inovasi yang baik dari para penggiat bisnis di industri pariwisata untuk bertahan di tengah persaingan, demi meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman wisata terbaik kepada seluruh pengunjung.

BACA JUGA

Kemenparekraf dan Swasta Tingkatkan Infrastruktur Desa Wisata Tigarihit

Oleh karena itu, tiket.com menyediakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang akan dipandu langsung oleh para karyawan tiket.com dengan didukung oleh tim Inspigo – sebagai mitra penyelenggara program. Pelatihan ini bertujuan memberikan solusi dari berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha lokal, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan mengedepankan strategi dan inovasi secara berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno pun mengajak para pelaku usaha wisata untuk memanfaatkan kesempatan yang langka ini guna meningkatkan usaha di bidang pariwisata,

“Sebagai pelopor online travel agent di Indonesia, karya anak bangsa, tiket.com, telah memberikan warna baru dan sumbangsih pengalaman terbaik bagi wisatawan dengan membawa industri pariwisata Indonesia naik kelas ke ranah digital sehingga dapat terakses oleh seluruh masyarakat. Menyambut usia 11 tahunnya tiket.com dengan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat gebrakan melalui program 'Jagoan Pariwisata', sebuah inisiatif berwujud lokakarya edukatif dan interaktif bagi para pelaku wisata di Desa Wisata. Program ini akan membantu memberikan solusi nyata bagi isu yang dihadapi oleh para penggiat dan pelaku pariwisata sekaligus memberikan kiat jitu dalam mengoperasikan usaha pariwisata dengan lebih cerdas,” ujarnya dalam keterangan tertulis acara peluncuran secara virtual pada Selasa (2/8).

BACA JUGA

Pelaku Wisata Hentikan Aksi Mogok, Pariwisata Labuan Bajo Normal Kembali

Ditambahkan oleh Sandiaga, Kemenparekraf juga membuat gebrakan melalui program “Jagoan Pariwisata,” yakni berupa inisiatif berwujud lokakarya edukatif dan interaktif bagi para pelaku wisata di Desa Wisata. Program ini akan membantu memberikan solusi nyata bagi isu yang dihadapi oleh para penggiat dan pelaku pariwisata sekaligus memberikan kiat jitu dalam mengoperasikan usaha pariwisata dengan lebih cerdas.

Sementara itu, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa menjelaskan bahwa "Jagoan Pariwisata" merupakan salah satu upaya tiket.com dalam mendukung inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memberdayakan masyarakat yang adaptif dan berdaya saing, sehingga menghasilkan pelaku bisnis lokal yang unggul dalam bidang pariwisata.

“Program ini juga merupakan upaya tiket.com dalam mendorong keberadaan Desa Wisata di Indonesia agar lebih dikenal oleh masyarakat dan menjadi destinasi favorit para wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” tutur dia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan anniversary tiket.com ke-11, inisiatif program “Jagoan Pariwisata” dicetuskan tiket.com untuk mencari para pelaku usaha di bidang pariwisata yang memiliki visi, misi serta kapabilitas bisnis yang andal. Para pelaku bisnis di empat Desa Wisata ini akan berkompetisi, meramu strategi bisnis terbaik untuk dapat memenangkan penghargaan yang terdiri dari empat kategori utama, yaitu: Best Tourist Attraction, Best Homestay, Best Souvenir & Culinary serta Best Digital & Creative.

BACA JUGA

Sandiaga Uno Undang Investor ke DSP dan KEK Pariwisata

Dalam keterangannya, setelah melalui sesi mentoring dan lokakarya, para peserta akan masuk ke tahap akhir dengan pembuatan proposal strategi bisnis dan mempresentasikan kepada jajaran juri, termasuk Co-Founder Inspigo, Yoris Sebastian pada malam penganugerahan Oktober 2022.

“Sungguh merupakan sebuah kehormatan untuk dapat bekerjasama dengan tiket.com dalam program 'Jagoan Pariwisata' untuk membina keterampilan para pelaku dan penggiat bisnis wisata di empat desa wisata terpilih sebagai bagian dari program yang berkesinambungan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Visi Inspigo untuk mendorong dan menginspirasi para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk #JadiLebihSiap sungguh sejalan dengan inisiatif cermat ini. Saya sudah tidak sabar untuk berbagi pengalaman, membina para mentor, serta menyimak langsung berbagai solusi strategis dalam mengatasi tantangan dari sesi awarding yang akan datang,” ungkapnya.

Salah satu pelaku usaha, Kifin Ramadhan sebagai manajer operasional Agroeduwisata Organik Mulyaharja di Desa Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat mengaku senang saat mendapatkan informasi menjadi salah satu peserta program 'Jagoan Pariwisata.' “Kami akan mendukung dan menyukseskan program Jagoan Pariwisata supaya dapat meningkatkan usaha dari para UMKM, dan agar sumber daya manusia (SDM) juga lebih bersemangat berjualan, bertahan, dan sustainable,” katanya.

BACA JUGA

Kemenparekraf Kembali Menggelar Festival Film Bulanan

Menurut Chief People Officer tiket.com, Dudi Arisandi, program mentoring adalah upaya tiket.com dalam merancang dan memposisikan ”Jagoan Pariwisata” sebagai salah satu opportunity bagi karyawan tiket.com untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam membina keterampilan para pelaku usaha di desa wisata.

“Kami mendesain program ini agar juga turut membawa manfaat bagi karyawan tiket.com (t-fam), yaitu pengetahuan mendalam akan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku dan penggiat bisnis lokal di desa wisata. Harapan tiket.com adalah semoga para mentor tiket.com dan peserta program di 4 desa wisata dapat sama sama #BulatkanTiketmu temukan solusi strategis cerdas dan cermat untuk mengembangkan desa wisata mereka”.

Selain menjadi bagian dari rangkaian kegiatan anniversary tiket.com ke-11, tambah Dudi, “Jagoan Pariwisata” turut menjadi salah satu program keterlibatan karyawan dalam kegiatan tim people (SDM) yang terpadu, dengan manfaat untuk berbagi pengetahuan melalui mentorship tidak hanya terkait industri pariwisata secara bisnis, namun juga pemahaman dan pengenalan mendalam mengenai ekosistem kerja di perusahaan berbasis teknologi. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi t-fam (karyawan tiket.com) untuk berkunjung serta mengenal secara langsung komunitas warga dan budaya Desa Wisata setempat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com