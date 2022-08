Betrand Peto Siapkan Konser Tunggal Perdana, It's My First

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi muda Betrand Peto Putra Onsu berencana menggelar sebuah konser tunggal perdana bertajuk "It's My First". Konser Betrand Peto ini rencananya akan digelar pada peringatan hari ulang tahun pernikahan ke-9 orang tuanya, Ruben Onsu dan Sarwendah, yang akan digelar 22 Oktober 2022 mendatang.

Menurut sang ayah, Ruben Onsu, konser Betrand Peto ini rencananya akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Hal ini diungkapkan Ruben saat menggelar jumpa pers Senin, (1/8/2022) kemarin.

"Jadi Onyo (panggilan Betrand Peto) akan menggelar konser tunggal bertajuk It's My First, yang akan diselenggarakan bertepatan dengan tanggal HUT pernikahan kami ke-9 yakni di tanggal 22 Oktober 2022 mendatang. Konser ini diharapkan dapat menjadi pembuktian kematangan Onyo dalam bernyanyi, dan saya rasa ini menjadi momen yang pas untuk Onyo menggelar konser tunggal perdananya," ungkap Ruben.

Ruben juga menambahkan bahwa konser Betrand Peto ini memang sengaja digelar sebagai kado ulang tahun pernikahan bagi Ruben Onsu dan Sarwendah.

"Sebenarnya, tidak ada alasan tertentu konsernya akan digelar saat HUT pernikahan kami. Namun, Onyo ingin hari pernikahan kita menjadi hari yang indah, dan bisa jadi ada kenangan untuk seumur hidupnya. Kami berharap konser ini juga bisa membuat kami bahagia, karena melihat karier Onyo yang semakin naik di industri musik" lanjutnya.

"Tema It's My First adalah pilihan tema ketiga. Tema ini saya dapatkan ketika saya sedang tidak memegang handphone dan terbaring di rumah sakit. Ditemani adik saya, Jordi Onsu, kami mencari kata-kata untuk dijadikan tema dan memutuskan IT'S MY FIRST sebagai tema yang akan digunakan dalam konser Onyo ini," terangnya lagi.

Sementara Betrand Peto mengaku bahagia dan tengah berupaya maksimal dalam mempersiapkan konser tunggal yang akan digelarnya dalam waktu dekat. Terlebih konser tunggalnya ini menjadi kado ulang tahun pernikahan orang tuanya, sehingga Betrand Peto mengaku akan total mempersiapkan konsernya itu.

"Excited banget, sangat senang bisa menggelar konser tunggal, karena biasanya aku konser di TV nggak ketemu penonton. Ini pertama kali konser di depan banyak orang, aku siapin mental fisik aku. Aku mau nunjukin penampilan terbaru aku. Aku ingin menunjukkan yang terbaik dari aku," tandasnya.

Konser yang akan digelar ini akan juga dihadiri sejumlah artis yang akan ikut serta memeriahkan konsernya. Sementara itu, tiket konser It's My First akan dijual dalam beberapa kategori, yakni Super Festival, Festival, Tribun A, Tribun B, Gold A, VIP I, VIP II, dan VVIP. Sejauh ini 500 tiket untuk kategori Super Festival sudah ludes terjual. Penyelenggara menyiapkan sebanyak 3 ribu tiket dalam konser Betrand Peto, It's My First, yang akan dijual dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta.

