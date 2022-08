Vidi Aldiano Beri Pesan Ini untuk Kevin Sanjaya dan Valencia

Jakarta, Beritasatu.com - Pebulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo ternyata telah mempersiapkan sejak lama acara lamaran untuk sang kekasih, Valencia Tanoesoedibjo, yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 2 agustus 2022 kemarin. Acara lamaran ini diketahui juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-27 dirinya. Vidi Aldiano, yang juga hadir dalam acara lamaran tersebut, menceritakan ini dalam akun media sosialnya (@vidialdiano) sambil mengunggah fotonya bersama Kevin dan Valencia.

"Hari ulang tahun yang menjadi surprise proposal juga!! Im so SO happy for you two, @kevin_sanjaya & @valenciatanoe! Salah satu proposal yang paling extra sih by far!! Udah nyimpen rahasia ini for a couple of weeks, dan tereksekusi dengan lancar hari ini," tulis Vidi dalam caption unggahan fotonya.

Dalam unggahan tersebut, Vidi juga menyatakan telah mengenal keduanya, dan memang mengikuti kisah cinta Kevin dan Valencia ini sejak lama, lantaran Vidi merupakan sahabat dari Kevin Sanjaya.

"Ngikutin perjalanan mereka berdua sejak awal sampai ke titik ini, cuma bisa berdoa kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kalian berdua. God bless you two beautiful souls! AAAAAAAAA MASIH TERLALU HAPPY," tutur Vidi lagi.

Dalam unggahan lain, Vidi juga membagikan video yang berisi dirinya tengah menonton cuplikan wawancaranya dengan Kevin di sebuah channel YouTube. Dalam video itu, Vidi juga menyampaikan pesan untuk Valencia. Ia berharap agar Valencia tak melarang Kevin bermain gim Mobile Legend dengan dirinya setiap jam 01.00 dini hari.

"Hahahahahhaha kalo main moleg-nya (mobile legend) jam 2 pagi boleh gw larang berarti ya?" balas Valencia dalam kolom komentar unggahan tersebut.

