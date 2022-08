Siap-Siap, Konser Super Junior Siap Digelar 17 September 2022!

Jakarta, Beritasatu.com - Group boyband terkenal asal Korea Selatan, Super Junior, resmi mengumumkan akan kembali menggelar konser di Jakarta pada 17 September 2022 mendatang. Konser Super Junior ini akan bertajuk "Super Show 9: Road To Jakarta", yang akan menyapa kembali para penggemarnya yang di dinamakan "Elf" di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall 5-6, yang berada di kawasan Tangerang Selatan.

"E.L.F., kami tidak sabar bertemu kalian lagi di #SS9inJKT!," tulis Mecimapro selaku promotor konser Super Junior di Jakarta dalam akun media twitternya.

Dalam keterangan tersebut, pihak Mecimapro juga berjanji akan segera menginformasikan harga tiket untuk bisa menonton konser boyband yang digawangi Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, dan Kyuhyun itu.

"Untuk di Jakarta, konser Super Junior akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 17 September 2022 mulai pukul 14.00 WIB. Untuk tiket, dapat dibeli di Tiket.com yang harganya akan kami informasikan kembali dalam waktu dekat," tambahnya.

Konser Super Junior memang menjadi salah satu konser yang paling ditunggu. Terlebih, sejak pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun terjadi, Super Junior memang belum pernah lagi datang ke Indonesia untuk menggelar konser. Konser Super Junior terakhir kali digelar di Indonesia pada 11 Januari 2020, yang merupakan rangkaian tur bertajuk "Super Show 8: Infinite Time".

Untuk memulai kembali rangkaian tur dunianya, konser Super Junior sudah dimulai di Bangkok, Thailand, pada 30--31 Juli 2022. Dalam konser itu, mereka menampilkan beberapa lagu andalan, termasuk membawakan lagu-lagu baru yang ada di album ke-11 berjudul The Road: Keep on Going, yang resmi dirilis 12 Juli lalu.

Selain Indonesia dan Thailand, grup boyband besutan SM Entertainment itu juga akan mengguncang beberapa kota lainnya di dunia, seperti Manila (Filipina), Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Kuala Lumpur (Malaysia).

