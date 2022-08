Setelah Berkata I Love You Too, Eddy Gombloh Tutup Mata

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor sekaligus komedian Eddy Gombloh yang meninggal pada Kamis (4/8/2022) kemarin dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, Jumat (5/8/2022).

Berdasarkan informasi dari sang istri, Martina Lubalu, suaminya punya permintaan terakhir jelang menghembuskan napas terakhirnya kemarin di RS Sardjito Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Martina saat ditemui sejumlah media, seusai pemakaman sahabat komedian Bagyo dan Iskak itu.

"Sebelum meninggal, beliau (Eddy Gombloh) minta dimakamkan di Jakarta saja dan minta satu liang lahat sama anak keduanya yang dimakamkan di TPU Tegal Alur," ungkap Martina.

Ditambahkan, Eddy Gombloh ingin sekali bertemu dengan anak keempatnya yang bernama Ayudina yang menikah dan kini tinggal di Belanda.

"Beliau juga ingin bertemu anak keempat Beliau, Ayudina, kan di Belanda dan beliau minta anaknya ini pulang. Pas pulang, beliau sempat buka mata, anaknya bilang i love you, dia bilang i love you too terus tutup mata lagi," kenang Martina.

"Sebelum akhirnya meninggal, beliau juga sempat minta makanan kesukaan dia, kwetiau yang tidak pedas. Tetapi kan memang selama ini memang sebenarnya makannya harus diblender (dihaluskan), tetapi minta ini itu, makanya kita sempat bingung," tambahnya.

Diterangkan istri Eddy Gombloh, komedian yang membintangi film Tarsan Kota bersama almarhum Benyamin Sueb itu meninggal karena penyakit komplikasi.

Sumber: BeritaSatu.com