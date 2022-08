Perhatikan Hal Ini Terlebih Dahulu Sebelum Menikah

Jakarta, Beritasatu.com - Menikah adalah sebuah keputusan hidup yang besar. Namun, tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia sering kali terbebani dengan pertanyaan “kapan nikah?”. Bahkan di momen kumpul bersama keluarga, tidak jarang ada saudara yang penasaran apakah sudah ada cincin kawin yang tersemat di jari manis.

Tapi ingat, jangan terlalu termakan oleh omongan orang soal pernikahan hingga terburu-buru menikah tanpa berpikir panjang. Sebab, pernikahan itu antara dua individu, bukan lebih. Yang paham betul bahwa siapkah jika hubungan ini sudah siap dibawa ke pelaminan adalah diri Anda sendiri dan pasangan.

Sebelum memutuskan untuk berumah tangga, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon pengantin sebelum pernikahan:

Cukup Usia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan calon pengantin pria dan wanita untuk berusia minimal 19 tahun. Tapi, tak dapat dipungkiri kalau menikah di usia 19 tahun masih bisa terbilang dini.

Dilansir dari artikel Brides, psikolog dan konselor pernikahan Dr Wyatt Fisher mengatakan, pernikahan antara dua individu di akhir usia belasan dan awal usia 20 cenderung dikaitkan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan seseorang banyak berubah di kurun waktu tersebut. Fisher mengatakan pernikahan antara pasangan yang menikah di usia akhir 20-an atau awal 30-an cenderung lebih sukses. Karena di usia ini, Anda cenderung lebih matang, mapan, dan fokus pada diri sendiri.

Siap Emosional

Kehidupan rumah tangga tidak selalu seindah cincin kawin berlian. Pasti ada cobaan yang menghadang seperti perbedaan pendapat maupun persoalan anak. Kematangan secara emosional itu penting dalam pernikahan. Sebab, menyelesaikan masalah dalam pernikahan membutuhkan kepala dingin agar emosi tidak membludak. Kita juga harus belajar berkompromi dengan pasangan agar pernikahan berjalan mulus.

Siap Finansial

Masalah keuangan sering menjadi pemicu perceraian. Jadi, pastikan Anda membahas urusan keuangan dengan pasangan secara terbuka, terutama tentang utang. Ingat, pernikahan itu tidak hanya sebatas resepsi saja. Tetapi, akan ada kehidupan setelahnya seperti tinggal bersama, berkeluarga hingga masa tua nanti. Pikirkan juga nantinya akan tinggal di mana saat sudah menikah. Apakah akan tinggal di rumah sendiri? Bahaslah hal-hal ini dengan pasangan sebelum ke pelaminan.

Cek Kesehatan

Pre marital screening atau tes pranikah dapat membantu mencegah penularan penyakit ke pasangan dan anak kelak. Tes ini biasanya berupa pemeriksaan fisik secara lengkap, pemeriksaan penyakit menular hingga pemeriksaan organ reproduksi.

Cincin Kawin

Jika sudah siap dengan hal-hal di atas, sudah waktunya Anda dan pasangan mulai membahas cincin kawin. Saat memilih cincin, pastikan model cincin kawin yang dipilih sesuai selera karena akan dipakai bukan dua atau tiga hari saja, tapi seumur hidup. Model cincin tunangan yang populer adalah cincin berlian solitaire. Cincin model ini hanya memiliki satu berlian di tengah dan terlihat simple namun elegan.

Sementara itu, cincin pernikahan yang akan digunakan pasangan suami-istri biasanya memiliki model yang simpel dan serupa. Ingat, cincin kawin adalah simbol yang menyatukan cinta dua individu. Jadi jangan sampai salah pilih.

Bagi yang sedang mencari rekomendasi cincin kawin, kalian bisa mengintip brand perhiasan berlian PT Central Mega Kencana (CMK). CMK yang menaungi tiga brand yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace, menawarkan banyak pilihan cincin nikah berlian yang elegan dan tak lekang waktu. Seperti cincin pernikahan You Complete Me dari Frank & co. Cincin pernikahan ini bertabur 11 berlian round seberat 0,438 carat dan emas seberat 11,480 gram.

Tak hanya itu, CMK juga baru saja meluncurkan kampanye “Kapan Nikah?”. Lewat kampanye ini, CMK memberikan edukasi persiapan pernikahan kepada calon pasangan suami-istri. Termasuk dalam pemilihan model cincin lamaran atau cincin nikah.

Sebagai bagian dari kampanye “Kapan Nikah?”, CMK juga meluncurkan web series berjudul No Ordinary Love bekerja sama dengan USS Network. Web series tiga episode ini bercerita tentang cinta dan pengorbanan, mulai dari tenaga, waktu, serta pengorbanan seseorang untuk dapat berkompromi serta mewujudkan visi jangka panjang bersama dengan pasangan.

Episode 1 No Ordinary Love sudah tayang per 28 Juli 2022 di platform digital channel Youtube CMK Club. Episode 2 ditayangkan pada 4 Agustus 2022, dan episode 3 akan diluncurkan 11 Agustus mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye “Kapan Nikah?”, klik tautan berikut ini.

