Penyanyi Olivia Newton John Meninggal Akibat Kanker Payudara

Los Angeles, Beritasatu.com - Penyanyi Olivia Newton John meninggal dunia di Santa Ynez Valley, California, Senin (8/8/2022) waktu setempat dalam usia 73 tahun.

Ikon film Grease meninggal pada Senin pagi di peternakannya di California Selatan, dikelilingi oleh teman dan keluarga, setelah pertempuran yang berkepanjangan dengan kanker payudara.

Menurut sebuah pernyataan di halaman Facebook resminya ketika berita sedih itu diumumkan, Olivia Newton John telah menjadi representasi dari kesuksesan dan harapan selama lebih dari 30 tahun saat dia berbagi perjalanannya dengan kanker payudara.

Karya inovatifnya dalam pengobatan tanaman dan inspirasi penyembuhan dilanjutkan oleh Yayasan Olivia Newton-John, yang berfokus pada penelitian pengobatan tanaman dan kanker.

Olivia Newton John lahir pada tahun 1948 di Inggris, dan ketika dia berusia 14 tahun, dia pindah ke Australia.

Olivia Newton John mulai bernyanyi pada akhir 1960-an, dan pada 1971, If Not for You, album solo debutnya, dirilis. Itu berisi judul lagu, yang ditulis oleh Bob Dylan dan direkam oleh George Harrison.

Ketika dia berperan sebagai lawan main John Travolta dalam film musikal hit tahun 1978 Grease, yang memuncak di No 1 di tangga lagu Kontemporer Dewasa AS dan No 25 di tangga lagu pop, dia pertama kali menjadi sensasi hit besar.

Pasangan main Olivia Newton John di fim Grease, John Travolta, mengaku sangat kehilangan. Dia pun menulis penghormatan yang menyentuh di Instagramnya. Travolta, 68, mengungkapkan kesedihannya di IG setelah kehilangan temannya pada usia 72, mengatakan Olivia Newton-John membuat hidupnya lebih baik dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bersama lagi.

"Olivia tersayang, Anda membuat hidup kami jauh lebih baik," tulis Travolta. "Dampakmu luar biasa. Aku sangat mencintaimu," tulis Travolta.

"Kita akan melihatmu di jalan dan kita semua akan bersama lagi. Milikmu sejak pertama kali aku melihatmu dan selamanya! Danny-mu, John-mu!"

Travolta dan Olivia Newton John bertemu saat shooting film musikal klasik Grease bersama pada tahun 1977.

Selain banyak desas-desus tentang keduanya berkencan, hubungan romantis mereka benar-benar di depan kamera.

Olivia Newton John juga memiliki beberapa lagu hit sepanjang hidupnya, termasuk Physical dan semua lagu dari Grease.

Travolta, yang juga kehilangan istrinya selama 28 tahun, Kelly Preston karena kanker payudara pada 2020, akan selamanya dikaitkan dengan Newton-John.

