Idap Kanker, Olivia Newton-John Meninggal di Usia 73 Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Olivia Newton-John, yang terkenal berkat perannya sebagai Sandy dalam film musikal terbaik sepanjang masa, Grease (1978), telah meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Sang bintang harus berpulang akibat penyakit kanker yang dideritanya. Suaminya mengabarkan jika Olivia Newton-John meninggal dalam keadaan damai di California pada Senin, (8/8/2022) pagi waktu setempat.

Dikutip dari CNN, Olivia sudah mengidap kanker payudara selama 30 tahun. Pada September 2018, aktris yang juga seorang penyanyi itu mengungkapkan ke publik, bahwa dia tengah mengobati kanker di dasar tulang belakangnya. Ini merupakan diagnosis kanker ketiganya, setelah serangan kanker payudara pertama di awal 90-an dan kedua di 2017.

Olivia Newton-John lahir di Cambridge, Inggris, pada 26 September 1948. Ayahnya pernah menjadi mata-mata Inggris selama Perang Dunia Kedua. Ibunya adalah seorang putri dari pemenang Nobel asal Jerman, Max Born, yang telah melarikan diri bersama keluarganya ketika Nazi berkuasa pada 1933.

Keluarga Olivia Newton-John pindah ke Australia pada tahun 1954, dan di sanalah Olivia dibesarkan. Olivia Newton-John mulai dikenal publik pada tahun 1971, ketika ia merilis lagu yang ditulis oleh Bob Dylan, If Not For You, yang menduduki peringkat ke-7 di tangga lagu Inggris. Lagu ini juga terdapat dalam album dengan judul yang sama.

Olivia Newton-John telah memenangkan empat penghargaan Grammy dan mencetak tujuh lagu hit nomor satu di Amerika Serikat antara tahun 1974 dan 1977.

Perannya dalam film Grease di tahun 1978 dengan John Travolta sebagai lawan mainnya, semakin melambungkan namanya di dunia entertainment.

Meskipun Olivia hanya memiliki sedikit pengalaman akting di usianya yang ke-29 saat itu, namun ia tetap memberikan penampilan yang terbaik sebagai Sandy. Chemistry-nya bersama sang lawan main, John Travolta, pun banyak dipuji.

Olivia Newton-John pertama kali didiagnosis menderita kanker pada 1992. Ia kemudian menjadi seorang advokat terkemuka untuk penelitian kanker. Badan amal miliknya, Olivia Newton John Foundation, juga telah menyumbang banyak untuk mendukung penelitian.

Bahkan upaya Olivia Newton-John untuk mendukung penelitian tentang kanker diakui oleh Ratu Elizabeth, yang memberinya penghargaan dalam 2020 New Year’s Honours.

