Kapan Nikah: Pertanyaan yang Sering Muncul saat Acara Kumpul-kumpul

Jakarta, Beritasatu.com - "Kapan nikah?" telah menjadi pertanyaan yang hampir bisa dipastikan selalu muncul saat acara kumpul-kumpul. Baik itu saat berkumpul dengan keluarga, teman atau kerabat jauh.

Bagi yang sudah punya pacar, biasanya orang-orang akan mengomentari sudah waktunya untuk menikah karena hubungannya sudah berlangsung lama. Jika masih single, Anda pasti akan ditanya kapan punya pacar yang nantinya akan menjadi pasangan hidup. Yang pasti, tidak ada seorang pun yang aman dari pertanyaan "kapan nikah?". Khususnya bagi yang sudah berusia 20-an, pasti pernah ditanya kapan nikah setidaknya sekali dalam hidupnya. Seolah yang bertanya tidak akan puas jika belum ada cincin kawin yang menghiasi jari manis.

Bahkan banyak curhatan di media sosial (medsos) bagaimana orang mulai ketar-ketir takut ditanyakan kapan nikah menjelang acara kumpul-kumpul seperti Lebaran atau bahkan reunian. Tidak sedikit juga artikel-artikel internet atau post medsos yang berbagi tips bagaimana menghadapi pertanyaan basa-basi kapan nikah.

Padahal, memutuskan untuk menikah membutuhkan keberanian yang besar serta persiapan yang matang. Tanyakan pada diri serta pasangan Anda apakah sudah siap secara emosional untuk membangun rumah tangga? Pernikahan tak selamanya indah. Anda harus belajar bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan. Bagaimana dengan kematangan finansial? Sebelum menikah, ada baiknya Anda dan pasangan memiliki sumber penghasilan. Bahas juga soal utang agar tidak memicu pertengkaran di kemudian hari. Ingat, menikah bukan ajang perlombaan. Persiapannya harus benar-benar matang.

Bagaimana Jika Sudah Siap?

Memang tidak dapat dipungkiri pertanyaan “kapan nikah?” sering membuat kita berpikir apakah sudah saatnya berumah tangga. Jika merasa sudah siap, tidak ada salahnya untuk mulai memikirkan membawa hubungan ke pelaminan. Ada baiknya kalian juga berdiskusi kehidupan pernikahan seperti apa yang diimpikan. Serta yang tak kalah penting, mulai pikirkan juga cincin nikah dari jauh hari.

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang sakral. Cincin menjadi simbol ikatan cinta antara dua sejoli. Cincin nikah akan digunakan seumur hidup. Jadi jangan sampai asal pilih.

Nah, dari segi desain, biasanya pasangan suami-istri memilih cincin kawin simpel.

Bagi yang sedang mencari rekomendasi cincin kawin, cincin solitaire bisa menjadi pertimbangan. Cincin solitaire adalah cincin berlian tunggal. Desainnya yang simpel nan elegan membuat desain cincin solitaire begitu timeless. Bagaikan cinta yang tak lekang oleh waktu. Jadi tidak mengherankan jika cincin solitaire menjadi primadona cincin pernikahan.

PT Central Mega Kencana (CMK) yang menaungi tiga brand perhiasan berlian MONDIAL, Frank & co., dan The Palace menghadirkan berbagai pilihan wedding ring, termasuk cincin solitaire.

Menariknya, saat ini sedang ada wedding ring promo Frank & co. Cincin kawin berlian di promo ini menyematkan satu round diamond seberat 0,025 carat dan emas 8 gram. Berliannya memiliki tingkat kejernihan VVS (very very slightly included) dan warna F (tidak berwarna). Jadi dipastikan cincin pernikahan Anda akan terlihat begitu mengilap.

Selain menghadirkan banyak pilihan exclusive wedding ring, CMK juga menggelar kampanye “Kapan Nikah”. Campaign ini memang terinspirasi dari pertanyaan kapan nikah yang sering dilontarkan saat acara kumpul-kumpul. Lewat kampanye ini, CMK ingin memberikan edukasi seputar persiapan menikah, termasuk pemilihan cincin pernikahan. Kampanye “Kapan Nikah” ini juga diramaikan dengan web series kolaborasi USS Network bertajuk No Ordinary Love.

Seri tiga episode ini mengisahkan Raia, seorang model bernama Raia yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya Ryan. Namun, kesibukan Ryan menjadi hambatan dalam persiapan pernikahan mereka. Episode 1 dan 2 No Ordinary Love sudah bisa ditonton di situs resmi kampanye Kapan Nikah atau Youtube channel CMK Club. Episode terakhir akan tayang pada 11 Agustus mendatang. Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye Kapan Nikah, dapat mengunjungi tautan berikut ini.

