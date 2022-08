Aplikasi Raja IT Permudah Masyarakat Dapatkan Produk IT Orisinal

Jakarta, Beritasatu.com - Meningkatnya media digital sebagai sarana untuk penjualan mendorong Raja IT menghadirkan layanan online untuk memperluas pasar produknya dengan mengeluarkan aplikasi Raja IT dan juga website Raja IT.

Peluncuran dua platforn ini diharapkan akan mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui produk IT yang terbaik dan orisinal.

Advertisement

"Platform Raja IT ini diciptakan untuk masyarakat yang ingin membeli produk IT tanpa perlu buang waktu dan uang. Lebih pasti di Raja IT, orisinal, mudah, dan aman. Kita juga memiliki 2 metode pengiriman dan pengambilan barang," kata founder Raja IT yang juga Chief Executive Officer Airmas Group Basuki Surodjo dalam keterangan persnya, Selasa (9/8/2022).

BACA JUGA

Airmas Group Terus Gencarkan Sosialisasi E-Purchasing

"User yang sudah membeli bisa secara langsung ambil barang yang mereka beli di website atau aplikasi kami di toko offline kami yang dekat dari kota mereka tinggal atau melalui pengiriman langsung kurir kami," ungkap Basuki.

Dijelaskan pula oleh Direktur Produk Airmas Group, Riani Hadinata, website dan aplikasi Raja IT memang terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat melihat, menimbang dan membandingkan produk IT yang diinginkannya.

"Raja IT ini memiliki pasar yang cukup luas, pastinya kami harus mempersiapkan website dan aplikasi yang sudah dapat diunduh baik di Apps Store atau Play Store agar lebih mudah diakses masyarakat. Harapan kami juga sangat besar dengan aplikasi Raja IT sebagai media untuk user membeli dengan segala kemudahannya," tambahnya.

BACA JUGA

Airmas Dukung Penerapan Produk IT Miliki Sertifikasi TKDN

Tak hanya itu, Raja IT juga kini menyediakan program "Tukar Barang yang Lama Jadi Baru" bagi para pengunjung yang hadir pada acara ini. Pengunjung dapat menukar laptop lama dengan yang baru dengan syarat dan ketentuan berlaku.

"Kita juga ada program live shopping Rp 1, giveaway, dan kuis, Jum’at berkah dan yang paling menarik perhatian pengunjung adalah Stand Up Comedy Competition dengan hadiah puluhan juta rupiah. Semua dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang ingin beli produk IT yang orisinal," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com