Lindungi Anak, Wahana Permainan Edukatif Ini Jalankan Prokes Ketat

Jakarta, Beritasatu.com - Guna melindungi anak-anak dari paparan virus Covid-19 saat bermain di wahana permainan edukatif, Funworld dan Kidzilla yang berada di bawah naungan PT Funworld Prima menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Funworld dan Kidzilla telah menerapkan peraturan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dengan standar operasional yang ada para pegawai telah melakukan vaksin hingga tahap booster. Untuk standar kebersihan telah dilakukan secara berkala pagi hari sebelum jam operasional, di sela-sela jam operasional, dan setelah jam operasional berakhir.

Advertisement

"Seluruh pegawai maupun pengunjung yang memasuki area bermain wajib menggunakan masker, diukur suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di area pintu masuk area bermain, serta mengedepankan kondisi jaga jarak agar meminimalisasi terjadinya penularan virus Covid-19," kata Marcomm PT Funworld Prima, Widi, dalam keterangannya Selasa (9/8/2022).

BACA JUGA

Mengenal Permainan Biliar 8Ball di Higgs Domino Island

Selain itu, para pegawai selalu mengingatkan para pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar tetap sama-sama terjaga kesehatannya. Menariknya, Funworld dan Kidzilla yang baru saja grand opening di Arion Mall, Rawamangun Jakarta, juga dapat dimainkan dan dinikmati oleh orang dewasa, sehingga ayah bunda dapat menemani si kecil bermain.

PT Funworld Prima merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang sarana hiburan keluarga, mulai usia anak batita hingga dewasa semua dapat menikmati sarana bermain, yang sudah ada berdiri sejak tahun 1983, yang saat ini sudah berusia 39 tahun.

Pada saat peresmian, PT Funworld Prima juga melakukan kegiatan CSR dengan mengajak anak-anak dari Panti Asuhan Yatim Indonesia untuk bermain bersama di Funworld dan Kidzilla. Funworld sendiri merupakan arena bermain keluarga dengan target usia anak-anak batita hingga dewasa dan merupakan tempat bermain yang terdiri dari berbagai mesin-mesin permainan.

Untuk Funworld yang berada di Arion Mall Jakarta ini total mesin permainannya berjumlah 64 mesin, seperti pump it up, let’s go junggle dx, zombie land battle, ko drive, dan lain sebagainya.

BACA JUGA

Gandeng Funworld, Harvest City Revitalisasi Sarana Rekreasi

Sementara Kidzilla merupakan area bermain khusus untuk anak-anak usia 8 bulan hingga usia 10 tahun. Dengan mengedepankan konsep playland dari berbagai aktivitas, sarana ini dapat membantu perkembangan saraf sensorik dan motorik anak-anak.

Seperti adanya area mandi bola, perosotan, bermain profesi, serta berbagai fun creation dengan diajarkan langsung oleh kakak-kakak dari Kidzilla seperti membuat origami dan membuat kreasi dari stick ice. Untuk di Arion Mall Jakarta ini ada area yang diisi dengan bulir pasir kristal yang memiliki sensasi seperti bermain di atas salju.

"Dengan demikian, anak-anak bisa lebih leluasa dalam bermain, aktif, dan dapat mengeksplorasi kreativitas mereka. Untuk setiap anak yang memasuki area bermain wajib didampingi dengan pendamping dewasa saat bermain, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan terhadap anak," pungkas Widi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com