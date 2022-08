Gara-Gara Peristiwa RSJ, Marshanda Ogah Berteman Lagi dengan Sheila

Jakarta, Beritasatu.com - Marshanda amat terpukul usai dijebloskan paksa ke rumah sakit jiwa saat dirinya tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Pasalnya, Chacha (panggilan akrab Marshanda) masuk ke rumah sakit jiwa di sana berdasarkan laporan sahabatnya, Sheila dan David, yang melaporkan kehilangan Marshanda ke 911.

"Yang jelas gue sangat amat kecewa dengan apa yang mereka lakukan ke gue. Sampai akhirnya gue dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bahkan setelah dua minggu gue menjalani pengobatan di sana, terus gue keluar dan ditagih biaya pengobatan sampai 20.000 US dolar, dan gue ceritain ke Sheila dan David, mereka menolak juga membantu gue membayarkan biaya itu, padahal dia yang bikin gue masuk ke rumah sakit jiwa," ungkap Marshanda.

Marshanda saat itu memang tak bisa berbuat apa-apa, kala sahabatnya seakan lepas tangan, atas apa yang mereka lakukan terhadap dirinya.

"Saat itu aku benar-benar marah banget sampai gemetaran. Tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku di kamar doang, duduk, diem, nunggu sampai marahku habis. Terus aku nangis aja. Anehnya Sheila sama David cuek saja, jangankan membantu aku membayarkan biaya rumah sakitnya, minta maaf saja nggak," lanjutnya.

"Aku sebagai orang yang agree to disagree aku sudah di posisi gak mau membela diriku, gak mau lagi menjawab atau melawan omongan mereka, Sheila dan David. Aku cuma 'you can say anything you want', aku merasa bisa begini soalnya setelah bertubi-tubinya masalah yang aku alami, aku masih dikasih berkah yang besar sama Allah," terangnya.

Akibat kasus ini, Marshanda mengaku telah memutus tali pertemanan antara dirinya dengan Sheila dan suaminya. Ia juga berharap tidak lagi mengalami kejadian yang tak mengenakkan seperti itu lagi.

"Kalau sekarang, sih, aku lagi nggak berteman sama mereka. Sampai aku tuh bilang, 'Udah deh, whatever we had, let's end it karena lukaku tuh banyak banget. Aku sekarang hanya bisa mendoakan, apa pun masalah yang kalian punya dalam bisnis, dalam perjuangan kalian mau jadi orang sukses di LA, supaya dilancarkan sama Yang Maha Kuasa," tandasnya.

