Ingin Hubungan Semakin Mesra? Kenali Love Language Pasangan

Jakarta, Beritasatu.com - Memahami apa yang disukai pasangan, termasuk love language, menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan. Istilah love language atau bahasa cinta memang sudah tidak asing lagi didengar. Love language adalah cara bagi seseorang menerima dan mengekspresikan cintanya kepada orang lain.

Misalnya, Anda lebih suka mengungkapkan perasaan Anda ke orang tercinta lewat kata-kata. Tapi bagi sebagian orang, memberi kado spesial seperti bunga atau perhiasan berlian istimewa adalah cara terbaik untuk mengungkapkan rasa cinta.

Secara umum, ada lima jenis love language dan setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Agar hubungan dengan kekasih semakin langgeng, coba cari tahu love language pasangan. Yuk simak artikel berikut ini untuk mengenali lima jenis love language pasangan:

Words of Affirmation

Pasangan yang bahasa cintanya words of affirmation biasanya mengungkapkan rasa sayangnya lewat kalimat positif baik secara lisan maupun tertulis. Kata-kata romantis seperti “aku cinta kamu”, “aku sangat bersyukur memilikimu di hidup ini”, “berdua denganmu pasti lebih baik” bisa memenangkan hati orang-orang dengan words of affirmation. Agar lebih romantis, Anda bisa memberikan kejutan kecil berupa toples berisi kata-kata afirmasi yang Anda tulis tangan sendiri. Tulislah kalimat-kalimat positif yang bisa membuat pasangan bahagia seperti betapa Anda begitu mencintainya.

Physical Touch

Bahasa cinta satu ini diekspresikan lewat sentuhan fisik langsung. Physical touch sering kali dikaitkan dengan hubungan seksual. Tetapi sebenarnya bisa berupa pelukan, berpegangan tangan hingga bersandar pada pundak pasangan. Menggelitik pasangan juga termasuk salah satu bentuk physical touch, lho! Jika pasangan Anda begitu menyukai sentuhan fisik, itu tandanya ia termasuk tipe orang dengan love language physical touch.

Acts of Service

Acts of service adalah mengekspresikan cinta dengan melakukan hal-hal yang Anda tahu akan menyenangkan hati pasangan. Misalnya, membuatkan pasangan teh di pagi hari atau memasak makanan kesukaannya. Contoh lain juga bisa berupa menjemput pasangan di bandara. Acts of service juga bisa berupa tindakan yang mungkin terlihat sederhana seperti membukakan pintu atau menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang berat milik pasangan.

Quality Time

Orang dengan tipe bahasa cinta quality time senang menghabiskan waktu bersama pasangannya tanpa adanya gangguan lain. Seluruh perhatiannya benar-benar tertuju pada pasangan saat bersama. Bagi orang yang suka quality time, yang terpenting adalah kualitasnya, bukan jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Jadi, hindari menggunakan ponsel saat sedang bersama pasangan, apalagi jika mereka love language-nya quality time. Contoh quality time dengan kekasih antara lain menonton TV series favorit bersama-sama. Masak atau olahraga bareng pasangan juga bisa menjadi kegiatan quality time yang asyik dilakukan.

Gift Giving

Memberikan kado ternyata menjadi salah satu bentuk ekspresi cinta. Bagi seseorang yang bahasa cintanya gift giving, kado yang diberikan sebenarnya tidak harus mahal. Karena yang terpenting adalah pesan dan makna yang tersirat dari kado tersebut. Kado yang sederhana tapi berkesan juga cukup membuat hatinya meleleh.

Tapi agar semakin istimewa, tidak ada salahnya Anda memberikan kado spesial untuk mengungkapkan rasa cinta. Seperti liontin berlian unik berbentuk kupu-kupu untuk memberikan pesan bahwa Anda merasakan “butterflies in my stomach” saat melihat dirinya.

