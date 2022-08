Sering Alami Gusi Berdarah? 5 Hal Ini Mungkin Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Gusi berdarah adalah gejala paling umum dari penyakit gusi. Akan tetapi ada berbagai hal lain yang juga bisa menyebabkan gusi berdarah. Gusi berdarah kadang juga bisa terjadi akibat menyikat gigi terlalu keras, atau memakai gigi palsu yang tidak pas.

Sementara itu, penyebab gusi berdarah yang lebih serius adalah:

Periodontitis

Leukemia

Kekurangan vitamin

Kadar trombosit rendah

Penyebab gusi berdarah yang paling umum adalah gingivitis atau radang gusi dan periodontitis. Saat mengalami kedua masalah ini, gusi Anda bisa menjadi lebih sensitif. Mengutip dari Healthline, berikut beberapa penyebab gusi berdarah:

Gingivitis

Saat plak dibiarkan menumpuk, hingga menempel di garis gusi dalam waktu yang lama, ini bisa menyebabkan masalah radang gusi atau gingivitis. Plak bisa dihilangkan dengan menyikat gigi, akan tetapi, plak yang sudah terlanjur menempel di garis gusi mungkin memerlukan perawatan tambahan, misalnya dibersihkan dengan menggunakan benang gigi.

Plak yang terus menumpuk dapat mengeras dan menjadi karang gigi. Saat karang gigi terbentuk, maka gusi berdarah bisa menjadi lebih parah. Beberapa gejala gingivitis meliputi:

Gusi bengkak

Gusi berdarah

Rasa sakit pada gusi dan di sekitar mulut

Periodontitis

Penyakit periodontal atau periodontitis dapat terjadi, ketika gingivitis menjadi semakin parah. Periodontitis adalah infeksi pada gusi, tulang rahang, dan jaringan pendukung yang menghubungkan gigi dan gusi. Saat diserang periodontitis, seseorang tidak hanya akan mengalami gusi berdarah, namun juga gigi yang rontok.

Kekurangan vitamin

Kekurangan vitamin C dan vitamin K juga bisa menjadi penyebab gusi berdarah. Jika kondisi gusi berdarah terus berulang, maka coba periksakan kadar vitamin C dalam tubuh Anda. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan vitamin C, ada beberapa makanan yang bisa membantu, seperti:

Buah jeruk

Brokoli

Stroberi

Tomat

Kentang

Paprika

Sementara makanan yang kaya akan vitamin K dan dapat membantu mengatasi masalah gusi berdarah adalah:

Kubis atau kol

Selada air

Bayam

Selada

Sawi hijau

Kedelai

Minyak zaitun

Kehamilan

Kehamilan juga bisa menjadi salah satu penyebab gusi berdarah. Gusi berdarah saat hamil terjadi akibat perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan, sehingga bisa menyebabkan gusi menjadi lebih sensitif.

Pemakaian gigi palsu yang tidak tepat

Jika Anda memakai gigi palsu yang terlalu kencang sehingga membuat area mulut Anda menjadi tidak nyaman, maka masalah gusi berdarah mungkin tidak terhindarkan bagi Anda. segera bicarakan dengan dokter jika gigi palsu menyebabkan Anda mengalami gusi berdarah.

Cara mengatasi gusi berdarah

Menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik, merupakan cara mengatasi gusi berdarah yang paling utama. Selain menyikat gigi dua kali sehari, Anda mungkin juga perlu membersihkan gigi dengan benang gigi atau flossing gigi, rutin berkumur, dan membersihkan lidah.

Selain itu Anda juga disarankan untuk mengunjungi dokter gigi setiap enam bulan sekali, sehingga jika ada masalah pada gigi atau area lain di mulut Anda, dokter dapat lebih cepat mendiagnosis dan memberikan Anda pengobatan dan perawatan yang tepat.

Obat kumur antiseptik juga bisa digunakan untuk membantu mengurangi plak yang terbentuk di area mulut. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan air garam untuk berkumur sebagai salah satu cara mengatasi gusi berdarah secara alami. Air garam bisa membantu menenangkan gusi bengkak yang mudah berdarah.

Ganti juga sikat gigi Anda dengan sikat gigi berbulu halus, untuk memastikan sikat gigi tidak akan menyebabkan gusi luka dan berdarah. Bulu yang terlalu keras, ditambah kebiasaan Anda menyikat gigi terlalu keras, bisa merusak gigi dan gusi, sehingga memperparah masalah gusi berdarah.

