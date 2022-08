RSPJ Raih Predikat The Best Indonesia Hospital of The Year

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah Sakit Premier Jatinegara (RSPJ) menghadiri acara Global Health Asia-Pacific Award 2022 di Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, Bangkok, Thailand, Sabtu (6/8/2022).

Acara ini merupakan konferensi dari rumah sakit se-Asia Pasifik, sekaligus ajang penganugerahan kepada rumah sakit yang berprestasi di Asia Pasifik.

Di acara bertaraf internasional ini, RSPJ berhasil meraih penghargaan dari Global Health Asia-Pacific Award 2022 kategori The Best Hospital of the Year in Indonesia, sekaligus berkesempatan melakukan kerja sama dengan rumah sakit terbaik se-Asia Pasifik.

Group Chief Executive Officer Ramsay Sime Darby Health Care, Peter Hong menyampaikan selamat kepada RSPJ atas penghargaan bergengsi ini.

"Penghargaan ini adalah sebuah pengakuan regional atas pencapaian layanan kesehatan kami serta menandai tonggak penting bagi pencapaian rumah sakit dan akan memacu kami untuk terus mencapai yang terbaik bagi pasien," ujar Peter Hong dalam keterangan persnya, Rabu (10/8/2022).

CEO RS Premier Jatinegara dr Susan Ananda mengatakan, RSPJ sangat terhormat bisa menjadi undangan sekaligus salah satu pemenang dalam gelaran Global Health Asia-Pacific Award 2022 kategori The Best Hospital of the Year in Indonesia.

Selanjutnya, dr Susan juga menjelaskan sangat bangga bisa bertemu dan berdiskusi dengan para expert di bidang kesehatan, terutama rumah sakit di area Asia Pasifik.

"Mereka datang dari Malaysia, Bangladesh, Vietnam hingga Kamboja dengan passion yang sama dan membahas tentang cara optimizing health provider, atau mencari peluang yang dapat dilakukan untuk tetap memastikan pelayanan di rumah sakit berkesinambungan, khususnya di masa pascapandemi," jelas dr Susan.

