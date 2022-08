First Media Gelar First Warriors–Free Fire Showdown

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai konsistensi dukungan terhadap pengembangan dan penguatan ekosistem esports di Indonesia, First Media menggelar turnamen esports First Warriors. Dengan mengangkat tajuk Free Fire Showdown, penyelenggaraan First Warriors tahun keempat ini berfokus pada game Free Fire dan digelar mulai bulan Agustus hingga September 2022.

“First Warriors telah menjadi program turnamen esports reguler yang diselenggarakan sejak tahun 2019. Kehadiran First Warriors adalah wujud dukungan kami dalam memperkuat ekosistem dan pengembangan esports di Indonesia. Kami berharap turnamen tahun ini akan menjangkau lebih banyak player dari berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi ajang untuk menemukan potensial talenta-talenta baru yang akan berkontribusi terhadap perkembangan esports Tanah Air di masa depan," kata Ferliana Suminto, Director of Content Management PT Link Net Tbk melalui keterangan pers, Kamis (11/8/2022).

First Warriors – Free Fire Showdown terbagi menjadi dua kategori yaitu player amatir (grassroots)dan player semi-pro. Pembagian dilakukan guna mempertemukan tim dengan kemampuan dan pengalaman yang sepadan, sehingga dapat membangun semangat berkompetisi bagi tim yang baru pertama kali berlaga di turnamen.

Sumber: BeritaSatu.com