Pengusaha Indonesia Luncurkan Apartemen Premium di Australia

Jakarta, Beritasatu.com- Iwan Sunito, pengusaha Indonesia meluncurkan apartemen mewah One Global Residences and Resorts di Australia. Iwan Sunito, dikenal juga sebagai salah satu sosok arsitek-pengembang paling produktif dan sukses di Australia.

Iwan memperkenalkan konsep hunian dan hotel baru yang akan mendisrupsi pasar hunian kelas atas. Berdasarkan keahlian dan pengalaman selama lebih dari dua dekade dalam mengembangkan pengembangan hunian mewah, Iwan Sunito siap meluncurkan platform berikutnya, yakni One Global Residences and Resorts.

“One Global Residences and Resorts akan melayani komunitas yang sedang berkembang yang mencari pengalaman yang terkurasi di fasilitas hunian premium. Ini akan menjadi tolok ukur baru dalam kehidupan apartemen premium di Australia. Ini akan menjadi yang pertama di Australia,” paparnya.

Iwan Sunito memanfaatkan pengalaman atas kesuksesan merek SKYE Suites-nya, yang popular di Australia dengan lokasi di Sydney CBD, Green Square, dan Parramatta, menghadirkan kemewahan dan kenyamanan terbaik bagi para wisatawan.

Saat ini, para pemilik apartemen juga memiliki akses ke fasilitas SKYE Suites sebagai fasilitas tambahan dikarenakan SKYE Suites menempati bangunan yang sama dengan hunian mewah yang dikembangkan oleh Crown Group. Dengan konsep baru ini, fasilitas tambahan tersebut akan menjadi standar yang sudah disertakan.

Pada umumnya, manajemen gedung hunian sangat kaku dan hanya memberikan pelayanan yang terbatas bagi penghuni. Bersama One Global Residences and Resorts, staf hotel akan selalu berinisiatif untuk memberikan pelayanan dan pengalaman tinggal bagi penghuni hotel dan apartemen di level tertinggi.

Layanan yang diberikan dapat mencakup apa saja mulai dari layanan kamar 24 jam dari restoran in house bintang lima, hingga menyewa jet pribadi atau meminta koki terkenal melayani acara pribadi.

“Saya melihat, kami juga membutuhkan hal yang sama di sini. Pilihan gaya hidup Australia sedang berubah. Rumah dengan empat atau lima kamar tidur plus halaman belakang yang luas dan kolam renang bukan lagi impian semua orang. Sebagai masyarakat, kami jauh lebih fokus pada gaya hidup, dan penawaran baru ini yang merupakan gabungan antara hunian dan hotel akan mewujudkan visi tersebut,” paparnya.

Iwan Sunito mengatakan pendekatan itu terinspirasi oleh tren global di hotel-hotel bermerek seperti Aman Residences dan Bvlgari Hotels and Residences di lokasi terkemuka di seluruh dunia.

“Ini akan menarik bagi pembeli apartemen residensial yang cerdas, mereka yang mencari sesuatu yang benar-benar luar biasa; dan para wisatawan akan menantikan untuk memesan pengalaman hotel baru yang ikonik di lokasi terbaik di dalam kota,” tuturnya.

Properti pertama dari One Global Residences and Resorts yang akan diluncurkan termasuk Mastery by One Global Residences di Waterloo dan satu situs utama di kawasan Macquarie Park.

“Ini adalah model yang scalable dengan ambisi global. Saat ini, kami sudah didekati oleh beberapa pengembang yang tidak memiliki rekam jejak membangun hunian mewah dengan fasilitas ala hotel. Kami ingin bermitra dengan mereka, membawa keahlian hotel dan residensial kami, untuk membantu mempercepat pertumbuhan mereka demi keuntungan bersama,” tambah Sunito.

