Viral Ariel Noah Temani BCL Fitting Baju, Akan Segera Menikah?

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah foto dan video penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) tengah fitting baju di Wong Hang Tailor beredar di media sosial. Namun, yang bikin heboh dari unggahan itu adalah kehadiran vokalis grup band Noah, Nazriel Irham atau yang dikenal dengan nama Ariel yang terlihat menemani BCL melakukan fitting baju.

Keduanya tampak tengah berdiskusi tentang busana yang cocok dikenakan. Terlebih, dalam unggahannya, Samuel Wongso sebagai pemilik butik menyiratkan teka-teki yang menyiratkan adanya rahasia dari kedatangan kedua artis tersebut ke butik miliknya.

"Something good is coming soon (sesuatu yang baik akan segera datang)," tulis Samuel dalam caption foto dan video yang diunggahnya.

Unggahan itu lantas memunculkan anggapan ada hubungan spesial antara Ariel dan Unge (panggilan akrab BCL). Lantaran keduanya belakangan memang tengah digosipkan punya hubungan spesial pasca kepergian Ashraff Sinclair dan status duda yang disandang Ariel selama ini.

"Cocok emang mereka sih..dah lanjut lah," komen seorang warganet melihat kedekatan Ariel dan BCL.

"Segera kepelamin Arial BCL," lanjut warganet lainnya.

"Pasangan serasi @bclsinclair @arielnoah," harap warganet lainnya.

Namun demikian, sebagian warganet menebak fitting baju yang dijalani Ariel dan BCL itu hanya untuk kepentingan konser yang akan digelar BCL di Singapura 19-20 Agustus 2022 mendatang.

"Keknya, Fitting baju buat konser Singapura," tutur warganet lain menanggapi kedatangan keduanya ke Wong Hang Tailor.

"Warga harap tenang, mbake masih pake cincin kawin bareng Alm~," tegas warganet lainnya.

Sekedar informasi, Bunga Citra lestari sendiri akan menggelar konser di Singapura pada 19-20 Agustus 2022 mendatang. Dalam beberapa kesempatan, Bunga memang menyatakan akan mengajak dan melibatkan Ariel dalam konser yang akan digelarnya di negeri Singa itu. Hal yang mendasari BCL mengajak serta Ariel dalam konsernya itu adalah keduanya sudah punya hubungan belasan tahun dalam hal menyanyi.

Terlebih keduanya sudah pernah mempunyai project duet dalam beberapa single yang diluncurkan keduanya. Bahkan BCL menyatakan Ariel memiliki magnet besar untuk mengajak penggemarnya bernyanyi bersama disamping karakter vocal sang vokalis sudah amat klik dengan vokal yang dimilikinya.

