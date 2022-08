Merayakan HUT ke-11, tiket.com Gelar Program SEBELAS

Jakarta, Beritsatu.com – Platform agen perjalanan daring (online travel agent) tiket.com memperingati hari ulang tahunnya yang ke-11 dengan menggelar 11 program dan layanan, yang bakal memberikan pengalaman seru serta menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk bepergian dan beriwisata.

Dalam pernyataannya, Co-Founder & Chief Marketing Officer (CMO) tiket.com, Gaery Undarsa mengungkapkan makna dari program SEBELAS, yang merupakan kepanjangan dari “Selalu Berikan Pengalaman Seru” di mana selama 11 tahun tiket.com telah menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk bepergian dan berwisata.

“Sejak awal mula, kehadiran tiket.com telah diposisikan sebagai aplikasi yang berorientasi pada solusi perjalanan, karena tiket.com percaya bahwa proses pembelian tiket dan reservasi hotel untuk perjalanan harusnya sederhana dan efisien. tiket.com dengan mantap bertumbuh menjadi one stop customer-centric solution platform yang mendukung kebutuhan para pelanggan yang beragam. Evolusi peran tiket.com selama 11 tahun tidak hanya terbatas pada perbaikan mutu produk dan fitur saja, tetapi juga bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dunia pariwisata memperkuat reputasi global pariwisata Indonesia, sembari memimpin pariwisata ke era digitalisasi sehingga memiliki daya saing kuat di pentas dunia,” ujar Gaery pada Kamis (11/8).

Kesempatan perayaan 11 tahun juga dimanfaatkan tiket.com untuk memperkenalkan kantor baru yang menempati tiga lantai dengan perpaduan warna biru dan kuning – sebagai ciri khas tiket.com. Selain berfungsi sebagai kantor pusat, kantor baru tersebut menggabungkan fungsi pemasaran, teknologi aplikasi, manajemen, pengelolaan, hingga operasional, sehingga menyederhanakan proses kerja internal.

“Kantor baru menjadi simbolisasi harapan dan pandangan positif tiket.com terhadap dunia pariwisata yang makin gemilang sehingga membuka kantor baru untuk terus dorong reputasi dunia pariwisata nusantara,” tambah Gaery.

Sebelumnya, tiket.com telah meluncurkan program “Jagoan Pariwisata” sebagai salah satu kegiatan dalam rangka merayakan ulang tahunnya ke-11.

Program “Jagoan Pariwisata” bertujuan memberdayakan para pelaku dan penggiat usaha lokal pariwisata di 4 (empat) desa wisata terpilih yang tergabung di dalam Jejaring Desa Wisata (JADESTA), sehingga para pelaku bisnis ini dapat menjadi bagian dari ekosistem bisnis wisata yang lebih sehat, baik, berdaya dan berkesinambungan, serta mampu menopang usaha pariwisata di berbagai daerah tujuan wisata, sehingga berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Di samping itu, selama 11 tahun, tiket.com telah menjadi salah satu perusahaan solid yang tidak melakukan PHK – padahal situasi di Indonesia berada di tengah arus tech winter yang dipicu pandemi Covid-19. Sebaliknya, tiket.com terus mencari talenta-talenta terbaik, mendorong semangat dan kinerja t-fam dengan program peningkatan karir (promosi) yang jelas bagi t-fam menunjukkan kinerja terbaik.

Upaya tiket.com tersebut mendapat ganjaran pada Juli karena berhasil memenangkan predikat Best Company to Work for in Asia dari HR Asia sebanyak tiga kali berturut-turut. “Prestasi ini menguatkan semangat tiket.com untuk terus berinovasi dalam makin mengukuhkan semangat HAPPY yang merupakan Company Value di tiket.com,” ungkap Chief People Officer tiket.com, Dudi Arisandi.

Promo 11 Tahun

Dalam rangka menyambut perayaan 11 tahun tiket.com menghadirkan promo Holiday Best Deals (HBD) yang berlangsung hingga 15 Agustus. Program itu menghadirkan promo general berupa deals dan discount sehingga masyarakat dapat kembali jalan-jalan, berwisata, dan/atau beraktivitas dengan nyaman bersama keluarga dan sahabat.

Pada promo HBD Pesawat, tiket.com memberikan diskon mencapai 40% + ekstra diskon hingga Rp 411.000 untuk penerbangan domestik destinasi favorit, seperti Yogyakarta, Bali, Medan, Belitung, Padang dan Surabaya. Sedangkan penerbangan internasional, tiket.com memberikan diskon hingga 11% + ekstra diskon hingga Rp1,1 juta untuk destinasi populer, seperti Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Saigon, Seoul dan Sydney.

Untuk memulihkan diri usai lelah melakukan perjalanan atau bepergian bersama keluarga maupun teman, tentu diperlukan hotel dan akomodasi untuk beristirahat. tiket.com pun menyediakan diskon hingga 65% + ekstra diskon hingga Rp1,1 juta untuk berbagai destinasi domestik, di antaranya Surabaya, Malang, Bali, Jakarta, Bandung dan Medan.

Sementara itu, sejak diluncurkan secara resmi di awal 2021, tiket To-Do telah menjadi salah satu kategori produk terlaris dalam jajaran produk tiket.com. Kali ini, daftar kegiatan wisata untuk berbagai destinasi dalam negeri seperti Batu Love Garden, GWK, Timezone, Irwan Team, Seaworld, dan Bali Safari and Marine Park, diberikan diskon hingga 25% + ekstra diskon hingga Rp1,5 juta.

Lalu, fitur Events dan To-Do Online seperti “KPOP LAND IN JAKARTA 2022”, “KVFest Live In Jakarta 2022”, “The Script Greatest Hits Tour 2022” (Bandung), dan “Dream Festival” pun mendapatkan diskon hingga Rp 500.000.

Bagi wisatawan yang menyukai penggunaan transportasi darat selama bepergian atau berwisata, tiket.com menyiapkan program diskon hingga Rp300.000 untuk pengguna kereta api. Dan diskon hingga 30% + ekstra diskon hingga Rp750.000 untuk berbagai jenis kebutuhan transportasi darat, seperti jasa sewa kendaraan, termasuk jasa khusus Jemputan Bandara yang memberikan diskon hingga Rp150.000.

Diluncurkan dua bulan yang lalu, JHT (Jaminan Harga Termurah) menyoroti keberhasilan inovasi customer-centric tiket.com dalam mengidentifikasi pain point utama masyarakat dalam jalan-jalan, yaitu pengaturan dana. Fitur ini menyederhanakan proses pencarian dan perbandingan harga tiket pesawat, hotel akomodasi, aktivitas di berbagai destinasi domestik, jemputan bandara, dan sewa mobil di tiket.com sehingga masyarakat dapat fokus dengan perencanaan perjalanan lainnya.

“Saya, mewakili setiap t-fams yang berkarya di tiket.com, berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia, para mitra bisnis tiket.com, pemangku kepentingan industri, para penggiat dan pelaku industri pariwisata, hingga sahabat-sahabat tiket.com di sektor lainnya. SEBELAS tahun ini penuh dengan sukacita karena kami dianugerahi sebuah kesempatan langka untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan menjadi mitra terpercaya segala kebutuhan perjalanan dan wisata. Untuk menjadi the most loved travel and lifestyle platform in Indonesia, tiket.com senantiasa memprioritaskan dan mengantisipasi segala kebutuhan gaya hidup dinamis konsumen dengan peluncuran program, fitur, dan solusi yang tidak hanya customer-centric, tapi juga efektif dan efisien,” demikian pemaparan Gaery.

