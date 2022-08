Pandemi Mereda, RamenYa Mal Taman Anggrek Kembali Dibuka

Jakarta, Beritasatu.com - Jakarta masih menjadi magnet utama bagi industri kuliner. Potensi ini yang mendasari restoran makanan Jepang, RamenYa untuk membuka kembali gerainya di pusat perbelanjaan Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Marketing Manager RamenYa Irma Amalia mengatakan, pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sangat berimbas besar pada lini usaha termasuk bisnis kuliner.

"Salah satunya yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah restoran RamenYa di Mal Taman Anggrek. Namun, setelah kondisi kembali normal, kami memutuskan dibuka kembali," ujar Irma Amalia dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Irma menjelaskan, garai RamenYa yang berada di Mal Taman Anggrek kembali hadir dan membawa konsep ramen Jepang yang halal dengan rentang harga yang terjangkau, sesuai visi dari perusahaan.

"Menyambut dibuka kembalinya RamenYa cabang Taman Anggrek ini, kami akan memberikan promo spesial saat pengunjung menikmati hidangan," jelasnya.

Menurut Irma Amalia, program promosi yang disiapkan pihaknya selama masa pembukaan kembali yaitu promo buy one get one, beli 1 ramen gratis 1 legendary chicken ramen.

"Program promosi di gerai Mal Taman Anggrek ini akan berlangsung dari 8 Agustus 2022 sampai 8 September 2022 mendatang," tegasnya.

