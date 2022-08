Abonie Digital Music Siap Bawa Musisi Indonesia ke Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Abonie Digital Music, sebuah label rekaman baru, siap membawa musisi pemula Indonesia ke tingkat dunia. Abonie Digital Music mengusung visi untuk membantu para musisi di dunia khususnya Indonesia untuk mendistribusikan lagu-lagu mereka ke platform musik terkemuka dunia. Semua genre musik siap diusungnya, seperti hip hop/rap, dance, R&B, dan jenis lainnya.

“Kami bertujuan untuk mendistribusikan lagu-lagu ke platform musik digital yang akan memberikan peluang besar untuk musisi pemula ke dunia, kami siap bantu musisi Indonesia untuk mendistribusikan lagu-lagu yang mereka ciptakan,” kata pendiri Abonie Digital Music M Daniel dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022).

Hingga 2022 ini, Abonie Digital Music telah merilis banyak lagu dari berbagai artis. Ada 300 lebih album dan 30 artis yang sudah ditangani oleh Abonie Digital Music. Lagu-lagu itu dirilis ke 30 lebih toko musik digital yang ada di dunia.

“Rencana ke depannya, saya dan teman-teman ingin membuat music publishing dengan nama Nano Musik Indonesia. Nano Musik Indonesia ini bisa dibilang sebagai induk dari Abonie Digital Music,” ungkap M Daniel.

Abonie Digital Music yang baru berdiri pada 2021 telah menangani berbagai musik seperti I Want oleh Danil Muszik, Playing In The Game oleh Danil Muzik, Serpihan Kenangan oleh Fadhlan Fadhilah, Hilang Rasa di Hati oleh Aien, The Sun Doesn’t Shine oleh Pink Nursery, dan masih banyak yang lainnya.

“Kami siap membantu musisi Indonesia, bisa menghubungi kami di Instagram @aboniedigital,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com