Beli Kalung Berlian Asli untuk Istri Tanpa Kuras Isi Dompet, Bisa?

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai seorang suami yang baik, tentunya Anda ingin membahagiakan istri tercinta. Apalagi saat anniversary tiba, pastinya Anda ingin membuat hari semakin spesial dengan memberikan sebuah kejutan. Menjelang tanggal anniversary, Anda mulai mencari inspirasi hadiah di internet. Di setiap artikel tips kado anniversary, kalung berlian menjadi salah satu barang yang hampir selalu direkomendasikan.

Bisa dibayangkan raut wajah istri ketika tiba-tiba kita kenakan kalung berlian cantik di lehernya? Melihat senyumnya yang lebar dan matanya berbinar-binar, kita akan merasa seperti super husband.

Advertisement

Eits, tunggu dulu. Kalung berlian memang idaman hampir semua wanita. Tapi bagaimana dengan harganya? Kalau bicara soal perhiasan berlian, selain tampilannya yang anggun, pasti yang ada di benak seseorang adalah harga yang fantastis.

Bukannya dapat pelukan, Anda bisa jadi kena marah istri. Langsung deh diingatkan kalau bulan ini sedang banyak pengeluaran, mulai dari cicilan rumah, hingga biaya sekolah anak. Niatnya ingin mempererat hubungan saat anniversary, malah jadi bertengkar. Tapi kalau asal-asalan memilih kado anniversary, istri juga ngambek. Kalau pun kita yakinkan istri perhiasannya sebenarnya tidak mahal, istri jadi curiga berliannya palsu. Serba salah jadinya.

Yang jadi pertanyaan, apakah bisa membeli kalung berlian asli untuk istri tanpa kuras habis isi dompet? Jawabannya, tentu saja bisa. Seperti yang digambarkan oleh seri pertama TVC 3T terbaru dari The Palace Jeweler yang bisa ditonton di sini.

Jadi, para suami tak perlu cemas soal hadiah anniversary. Karena The Palace menghadirkan koleksi perhiasan yang #Therlengkap, harganya #Therjangkau, dan kualitasnya #Therjamin.

Nah, salah satu perhiasan berlian terjangkau The Palace yang pas untuk dijadikan kado anniversary adalah koleksi Moela. Koleksi ini sebenarnya sudah mulai diluncurkan tahun lalu dengan harga mulai Rp999 ribu. Tapi tahun ini, Moela dibanderol mulai dari Rp888 ribu. #Therjangkau, bukan? Istri senang, isi dompet aman.

Soal desain, koleksi Moela memiliki desain yang cocok yang bisa membuat hati istri meleleh. Sebut saja seri Lovela. Setiap anting-anting, cincin, serta kalung, diukir sedemikian rupa dengan kata “love”. Wah, pasti istri akan merasa bahagia, sambil berkata “I love you” saat melihatnya.

Bagaimana dengan keasliannya? Semua perhiasan koleksi Moela sudah bersertifikasi SNI dengan kadar yang pas 18 karat atau kandungan emas 75,5%. Berlian pada koleksi Moela juga memiliki tingkat warna H (hampir tidak berwarna) dan level kejernihan VS (Very Slightly Included). Semakin jernih dan tidak terlihat warna pada berlian, maka semakin tinggi kualitas berlian tersebut. Jadi, Anda dan istri tidak perlu khawatir karena perhiasan berlian The Palace #Therjamin keaslian dan kualitasnya.

Sebagai #NationalJeweler, The Palace menghadirkan banyak pilihan perhiasan berlian wanita. Dengan ragam perhiasan berlian #Therlengkap, Anda bisa leluasa memilih model yang sesuai dengan selera istri.

Tunggu apa lagi? Kunjungi 35 gerai The Palace yang tersebar di seluruh Indonesia. Perhiasan koleksi Nusantara yang ready-to-wear sekarang juga sudah bisa didapatkan di gerai-gerai The Palace.

Informasi lebih lanjut tentang perhiasan The Palace bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website resmi dengan klik tautan berikut ini. Dapatkan informasi lengkap tentang The Palace di Instagram @thepalace_id atau TikTok @thepalacejeweler. Beli kalung berlian istri untuk istri tanpa kuras isi dompet? Tentu bisa di #ThePalaceJeweler.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com