Supermusic Live 360 Virtual Concert Sajikan Kolaborasi Lintas Genre

Jakarta, Beritasatu.com - Supermusic Live 360 Virtual Concert siap kembali diselenggarakan pada Kamis, 18 Agustus 2022 mendatang. Konser ini akan disiarkan secara eksklusif di YouTube official Supermusic pukul 20.00 WIB. Di gelaran tahun kedua episode perdananya ini, konser yang diinisiasi oleh Supermusic tersebut masih konsisten dengan mempertahankan konsep sudut pandang 360 derajat, dan aksi kolaborasi musisi lintas genre dengan menghadirkan band power pop The Adams, yang akan berkolaborasi bersama unit pop Juicy Luicy, dan grup musik alternatif Lomba Sihir.

"Supermusic Live 360 Virtual Concert kali ini kami rasa menjadi salah satu yang patut ditunggu, karena kalian akan melihat kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Supermusic sebagai one-stop dynamic musictainment media yang up to date untuk anak muda saat ini, terus berinovasi memberikan yang terbaik. Tidak terbayang bagaimana jadinya karakter musik power pop kuat dan bernyawa dari The Adams akan berpadu indah dengan sentuhan pop menenangkan dari Juicy Luicy dan campuran magis dari Lomba Sihir," ungkap Perwakilan Supermusic, Floran Candella, dalam keterangan persnya, Senin, (15/8/2022).

Sementara itu, grup musik The Adams yang akan manggung di Supermusic Live 360 Virtual Concert ini mengaku, kolaborasi yang tercipta dalam ajang ini akan menjadi konser virtual mereka yang paling menarik. Terlebih, Band beranggotakan Ario Hendarwan (vokal, gitar), Saleh Husein (vokal, gitar), Pandu Fathoni (vokal, bas), Gigih Suryo Prayogo (drum, vokal), dan Ghina Salsabila (keyboard, vokal) akan berupaya menghangatkan panggung di konser virtual ini.

"Untuk kolaborasi kami dengan Juicy Luicy, kami mencoba pendekatan musik yang lebih smooth dan calm di mana lagu Hanya Kau akan diberikan sentuhan saxophone. Sebuah isian instrumen yang sejujurnya belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Sedangkan untuk kolaborasi kami dengan Lomba Sihir, pendekatan dua drum yang saling mengisi dan suara vokal yang lebih banyak berhasil membuat lagu Pelantur terasa lebih megah," tambahnya.

Sedangkan Juicy Luicy mengaku juga sangat excited, jelang tampil di Supermusic Live 360 Virtual Concert. Unit pop yang digawangi oleh Julian Kaisar (vokal), Denis Ligia (gitar), Zamzam Y.M (saxophone), Dwi Nugroho (drum), dan Bina Bagja (bass) ini menilai konsep 360 derajat menjadi cara tersendiri yang keren, sekaligus unik untuk menikmati konser virtual. Meski awalnya sempat canggung untuk berkolaborasi dengan The Adams, namun proses workshop maupun latihan berlangsung lancar.

"Kita yang bisa dibilang sebagai junior agak tegang, canggung, dan takut salah. Tapi ternyata mereka semua santai dan suasana cepet cair. Ketika tahu mau collab, kita jadi dengerin lagu The Adams buat ngulik. Kami nantinya akan berkolaborasi di lagu Hanya Kau, karena lagu ini menurut kami sudah cukup pakem, mungkin akan kehilangan esensi lagunya kalau aransemen terlalu banyak diubah. Jadi di bagian intro kita tambahin part keyboard dan solo saxophone biar agak beda, dan ada sentuhan Juicy Luicy," tandas ulian mewakili Juicy Luicy.

Jangan lewatkan keseruan Supermusic Live 360 Virtual Concert! Rasakan pengalaman seru tak terlupakan bareng The Adams, Juicy Luicy, dan Lomba Sihir di hari Kamis, 18 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB hanya di kanal YouTube Supermusic.

