Punya Cita-cita? Inilah Tips Jitu Wujudkan Impian Anda

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap orang pasti memiliki impian yang ingin diraih. Mungkin perjalanan menuju impian Anda masih terasa panjang. Seiring bertambahnya umur, titik finish menuju impian terasa semakin jauh. Tapi bukan berarti cita-cita Anda tidak dapat tercapai.

Mengejar impian memang tidak mudah. Apa pun cita-cita Anda, dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Tapi bayangkan, saat Anda telah mencapai tujuan. Rasanya seperti mendapatkan perhiasan berlian istimewa.

Ada beberapa tips yang bisa Anda coba dalam perjalanan Anda menuju impian. Apa saja? Simak artikel berikut ini:

Buat Vision Board

Vision board adalah sebuah papan berisi kolase foto, kata-kata, atau obyek yang berkaitan dengan impian Anda. Misalnya, kalau Anda ingin menjadi chef ternama, Anda bisa memasang foto-foto masakan favorit atau Michelin star. Begitu juga jika ingin menjadi CEO. Anda juga bisa menempelkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang bisa membuat diri termotivasi.

Kebanyakan orang memasang vision board di tempat yang sering mereka lihat. Misalnya, dekat cermin yang biasa dipakai untuk bersolek di pagi hari. Vision board ini biasanya berbentuk fisik, tetapi kini sudah banyak yang berbentuk digital.

Saat Anda telah menggapai mimpi Anda, vision board ini bisa menjadi pengingat perjuangan Anda selama ini.

Langkah Kecil

Tidak ada salahnya untuk bermimpi setinggi langit. Tetapi ada baiknya kalau memulai dengan baby steps atau langkah kecil terlebih dahulu. Terkadang kita sudah terlanjur berkecil hati sebelum memulai sesuatu, padahal impian yang kita miliki besar. Karena itu, buatlah impian jangka panjang menjadi tujuan-tujuan jangka pendek di depan mata. Dengan ini, Anda bisa lebih terfokus dan tidak terlalu kewalahan. Langkah-langkah kecil yang terus menerus akan membawa Anda sampai ke tujuan.

Pantang Menyerah

Saat mengejar mimpi, pasti ada rasa ingin menyerah. Tapi ingat. Rome was not built in a day. Roma tidak dibangun dalam sehari. Kesuksesan tidak instan. Segala sesuatu itu membutuhkan proses dan perjuangan. Misalnya, Anda ingin menjadi pianis yang andal. Tentu untuk menjadi seorang maestro, Anda harus gigih berlatih.

Ubah Komentar Negatif Menjadi Motivasi

Saat sedang berjuang meraih, pasti ada saja komentar negatif yang dilontarkan orang lain. Tidak perlu ambil pusing. Jangan biarkan komentar negatif membuat Anda patah semangat. Biarkan saja kalau mimpi Anda berbeda dari orang lain. Tunjukkan mereka bahwa #ImDifferent. Jadikan komentar negatif itu sebagai pemacu semangat untuk terus bergerak meraih impian.

Jaga Kesehatan

Sering kali kita terlalu fokus mengejar mimpi tapi lupa menjaga kesehatan. Apalagi saat ini kita masih berada di tengah pandemi Covid-19. Tanpa tubuh yang sehat, tentu sulit bagi Anda mengejar impian. Jadi, jangan lupa untuk minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap terhidrasi. Kalau Anda menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer, luangkan waktu untuk berolahraga atau stretching setiap 45 menit.

Kejar Mimpi dengan MONDIAL Dreams





Mengejar impian adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dibutuhkan tekad bulat dan kepercayaan diri untuk bermimpi setinggi langit dan mewujudkannya. Itulah inspirasi di balik perhiasan berlian terbaru MONDIAL Dreams.

MONDIAL Dreams bisa menjadi statement piece yang dapat mendampingi Anda #WinYourDREAMS. Terdapat 7 earrings, 16 ladies rings, 12 pendant/pendant chains, serta 2 gelang berlian modern yang siap menemani perjalanan Anda meraih mimpi.

Perhiasan berlian koleksi MONDIAL Dreams menggabungkan bentuk berlian round dan fancy, seperti marquise, pear, hingga baguette. Perpaduan antara bentuk berlian yang berbeda ini ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan exclusive diamond jewellery yang begitu elegan dan meningkatkan kepercayaan diri.

Perhiasan berlian istimewa #MONDIAL ini bisa dijadikan self-reward atas perjuangan Anda selama ini. Perhiasan MONDIAL juga cocok untuk dijadikan sebagai hadiah anniversary untuk orang tercinta, agar mereka lebih semangat mengejar impian.

Jangan biarkan mimpi hanya menjadi mimpi. MONDIAL Dreams siap mendampingi Anda mewujudkan cita-cita. Perhiasan berlian MONDIAL Dreams tersedia di butik-butik MONDIAL yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang MONDIAL Dreams, kunjungi situs resmi MONDIAL lewat tautan berikut ini. Intip juga akun Instagram @mondial.

