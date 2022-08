Cara Tenangkan Istri Ngambek Usai Lupa Tanggal Anniversary

Jakarta, Beritasatu.com - Hampir setiap suami pasti pernah tak sengaja lupa tanggal anniversary. Bahkan hingga hari berganti pun kita belum sadar juga kalau kemarin adalah tanggal jadi pernikahan.

Pupus sudah harapan istri merayakan anniversary seperti di film-film. Padahal, istri sudah memberikan kode ingin diberikan hadiah anniversary dari jauh-jauh hari. Jangankan kado, kita saja lupa untuk mengucapkan "Happy anniversary!".

Istri kemudian jadi cemberut dan diam seribu bahasa. Apa pun yang kita lakukan, serba salah di mata istri. Pasti hati langsung tidak tenang karena telah mengecewakan istri. Lantas apa sih, yang harus dilakukan untuk membahagiakan istri kembali?

Bagi para suami yang tak sengaja lupa merayakan anniversary, berikut adalah hal yang bisa dilakukan untuk berbaikan dengan istri:

Minta Maaf

Tidak sedikit orang yang menganggap lupa tanggal anniversary itu hal yang sepele, sehingga merasa tidak perlu untuk minta maaf. Padahal, hari ulang tahun pernikahan adalah sebuah milestone yang luar biasa. Memberikan hadiah anniversary juga bisa menjadi bentuk ungkapan cinta terhadap istri tersayang. Jadi, minta maaflah ke istri tersayang karena tak sengaja lupa akan hari jadi pernikahan. Ingat, salah satu kunci dari pernikahan yang langgeng adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Catat di Kalender

Lupa memang hal yang biasa dan manusiawi. Apalagi kalau sedang banyak pekerjaan di kantor. Tapi agar istri tidak ngambek lagi, Anda bisa tulis tanggal anniversary di kalender rumah, atau smartphone. Atur juga kalender smartphone Anda agar bisa memberi notifikasi dari jauh-jauh hari. Jadi, Anda punya banyak waktu untuk mencari inspirasi hadiah.

Ajak Candlelight Dinner

Hampir setiap perempuan mendambakan candlelight dinner dengan pasangannya. Candlelight dinner bisa kembali mencairkan perang dingin dengan istri, akibat lupa tanggal anniversary. Anda bisa mengajak istri ke sebuah restoran atau hotel. Tapi tak harus di restoran, candlelight dinner bisa juga dilakukan di rumah. Apalagi kalau Anda jago masak. Anda bisa mencoba memasak makanan favorit istri. Kemudian, sulap ruang makan menjadi tempat yang romantis. Taburkan juga bunga di meja makan dan nyalakan lilin.

Beri Kado yang Tak Terlupakan

Berbicara soal kado anniversary, sebenarnya better late than never. Tapi karena telat, ada baiknya kita memilih kado yang tak terlupakan. Tak perlu bingung, perhiasan berlian wanita bisa menjadi inspirasi kado belated anniversary.

Eits, pasti Anda langsung memikirkan soal harganya. Romantis sih memang, tapi bisa-bisa istri semakin murka karena hadiahnya terlalu mahal. Masalahnya jadi semakin runyam. Kalaupun bisa memberi perhiasan yang terjangkau, istri jadi curiga perhiasannya mainan. Duh! Bagaimana ini?

Jangan khawatir. Seperti yang diperlihatkan TVC 3T terbaru dari gerai The Palace Jeweler, Anda thak perlu cemas memikirkan kado anniversary. Karena di The Palace, Anda bisa menemukan perhiasan berlian yang harganya #Therjangkau dan kualitasnya #Therjamin. Koleksinya pun #Therlengkap, jadi Anda bisa mencari model perhiasan berlian yang sesuai dengan selera istri.

Tokoh suami di TVC The Palace juga mungkin relatable bagi para suami yang lupa tanggal jadi pernikahan. Seri pertama video campaign TVC ini terdiri dari dua seri, dengan seri pertama diluncurkan pada bulan Agustus ini. Penasaran dengan TVC 3T dari The Palace? Tonton lewat tautan berikut ini.

Nah, sekarang model perhiasan seperti apa yang bisa mengambil hati istri? Untuk Anda yang sedang mencari perhiasan berlian sebagai kado anniversary, bagaimana dengan koleksi Moela?

Exclusive diamond jewellery ini memiliki desain unik, di mana setiap perhiasannya terinspirasi berbentuk hati atau membentuk rangkaian kata “love”.

Desainnya yang unik ini pasti bisa memenangkan hati pasangan. Soal harga, koleksi Moela dibanderol Rp 999 ribu saat pertama kali diluncurkan tahun lalu. Tapi, kini turun menjadi Rp 888 ribu.

Untuk tampilan yang lebih klasik, #ThePalaceJeweler menghadirkan seri Kasmaran, yang merupakan kolaborasi dengan desainer ternama Anne Avantie. New collection pendant ini mengusung tema penuh cinta dan sarat akan kearifan lokal.

Pendant Kasmaran hadir sebagai pelindung asmara, sehingga cocok untuk diberikan sebagai hadiah anniversary pernikahan.

Kadar emas setiap perhiasan The Palace Jeweler pas 18 karat atau dengan kandungan emas 75,5%, sesuai standar internasional dan standar nasional Indonesia. Serta sudah bersertifikasi SNI. The Palace juga menghadirkan Karatimeter untuk mengetes kadar emas. Jadi, tak perlu takut kena marah istri untuk soal kualitasnya.

Tunggu apa lagi? Ayo, kunjungi gerai The Palace yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapatkan juga koleksi Nusantara ready-to-wear, yang dijamin juga bisa membuat hati istri meleleh.

Informasi lebih lanjut tentang perhiasan berlian dari The Palace sebagai #NationalJeweler ini, bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website resminya. Dapatkan pula informasi lengkap mengenai The Palace di Instagram @thepalace_id, atau TikTok @thepalacejeweler.

