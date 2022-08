Jersey MU Trending, Gara-Gara Video Musik Pink Venom dari Blackpink

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sekian lama, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu penggemar datang juga. Pada Jumat, (19/8/2022) ini, girlband k-pop Blackpink akhirnya comeback dengan merilis single terbaru dan video musik berjudul Pink Venom.

Rilisnya single terbaru dan video musik Pink Venom ini seolah menjadi oase bagi para penggemar yang haus akan karya terbaru dari Blackpink. Selain itu, Pink Venom juga menjadi karya pembuka dari album terbaru Blackpink yang sudah ditunggu-tunggu, yakni Born Pink.

Ada banyak detail unik dalam video musik Pink Venom. Pertama-tama, penonton disajikan dengan alunan suara yang berasal dari permainan alat musik geomungo atau hyeon-geum, yakni sebuah alat musik jenis kecapi yang berasal dari Korea, diiringi dengan seruan "Blackpink" berulang kali.

Selanjutnya, tampak masing-masing anggota Blackpink, yakni Jennie, Lisa, Rosé, dan Jisoo menyanyikan lagu berjudul Pink Venom ini.

Apa yang kemudian menarik perhatian warganet dalam video musik Pink Venom ini adalah, salah satu pakaian yang dikenakan oleh Jennie, yakni jersey dari klub sepak bola dunia, Manchester United.

Dengan rambut terurai, Jennie tampak cantik mengenakan jersey crop top berlogo klub sepak bola Manchester United sambil menyanyikan bagian rap miliknya. Sontak, hal ini mengundang berbagai reaksi dari warganet, yang membuat "Jersey MU" menjadi trending topic di Twitter.

"Jersey MU is trending in Indonesia, Jennie’s impact help," tulis seorang warganet dengan akun @rappernie

"So happy Jennie is finally getting what she deserves, btw jersey MU pasti langsung high demand wkawka," ujar warganet lain dengan akun @rsthics.

Sejak dirilis dua jam yang lalu hingga kini, video musik Pink Venom dari Blackpink telah mencapai 15 juta penonton, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Selamat datang kembali, Blackpink!

